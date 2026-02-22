В Вероне перед церемонией закрытия Олимпиады митингующие устроили протест
Киев • УНН
Перед церемонией закрытия Олимпиады в Вероне прошла демонстрация против "неустойчивого" и "кровавого" мероприятия. Протестующие выразили недовольство экономическими, экологическими и политическими последствиями зимних Игр.
В Вероне перед церемонией закрытия прошла демонстрация, участники которой выступили против, по их словам, "неустойчивого" и "кровавого" мероприятия, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Марш, получивший название "Олимпиада — нет, спасибо", был призван выразить протест против экономических, экологических и политических последствий зимних Игр.
"Мы здесь, потому что считаем, что эти Олимпийские игры лицемерны, неустойчивы и к тому же кровавы", - заявил Филиппо Коменчини.
Глава МИД назвал "моментом позора" решение МОК о дисквалификации Гераскевича за "шлем памяти"12.02.26, 11:40 • 3189 просмотров
Организаторы Олимпийских игр пообещали, что практически вся электроэнергия, необходимая для проведения игр, будет экологически чистой от освещения спортивных сооружений до производства снега.
Мелони назвала "врагами Италии" участников протестов во время Олимпиады08.02.26, 14:07 • 8035 просмотров