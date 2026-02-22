В Вероне перед церемонией закрытия Олимпиады митингующие устроили протест

$43.270.00
50.920.00
ukenru
19:57 • 3434 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22 • 9842 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 18995 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 26413 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 28469 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 42891 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 49843 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 40602 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 65365 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 69595 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
92%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Есть все основания полагать, что теракт во Львове совершен россией - КлименкоPhoto22 февраля, 12:10 • 11463 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo22 февраля, 12:22 • 21919 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчаткиPhotoVideo22 февраля, 13:04 • 12038 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен22 февраля, 14:55 • 19065 просмотра
В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки19:41 • 7656 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 79390 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 89034 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 97379 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 109667 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 147759 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Александр Сырский
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 38311 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 40392 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 40695 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 31957 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 34468 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Хранитель
Леопард 2

В Вероне перед церемонией закрытия Олимпиады митингующие устроили протест

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Перед церемонией закрытия Олимпиады в Вероне прошла демонстрация против "неустойчивого" и "кровавого" мероприятия. Протестующие выразили недовольство экономическими, экологическими и политическими последствиями зимних Игр.

В Вероне перед церемонией закрытия Олимпиады митингующие устроили протест

В Вероне перед церемонией закрытия прошла демонстрация, участники которой выступили против, по их словам, "неустойчивого" и "кровавого" мероприятия, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Марш, получивший название "Олимпиада — нет, спасибо", был призван выразить протест против экономических, экологических и политических последствий зимних Игр.

"Мы здесь, потому что считаем, что эти Олимпийские игры лицемерны, неустойчивы и к тому же кровавы", - заявил Филиппо Коменчини.

Глава МИД назвал "моментом позора" решение МОК о дисквалификации Гераскевича за "шлем памяти"12.02.26, 11:40 • 3189 просмотров

Организаторы Олимпийских игр пообещали, что практически вся электроэнергия, необходимая для проведения игр, будет экологически чистой от освещения спортивных сооружений до производства снега.

Мелони назвала "врагами Италии" участников протестов во время Олимпиады08.02.26, 14:07 • 8035 просмотров

Антонина Туманова

СпортНовости МираОлимпиада
Электроэнергия
Ассошиэйтед Пресс