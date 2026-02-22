Air Canada припинила авіасполучення з мексиканським курортом Пуерто-Вальярта через загострення безпекової ситуації

$43.270.00
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
19:22 • 8054 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 18103 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 25530 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 27710 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 42430 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 49571 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 40428 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 65153 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 69231 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Є всі підстави вважати, що теракт у Львові скоєний росією - КлименкоPhoto22 лютого, 12:10 • 10912 перегляди
Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування PhotoVideo22 лютого, 12:22 • 21319 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - з'явилось відео закладення вибухівкиPhotoVideo22 лютого, 13:04 • 11461 перегляди
Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений22 лютого, 14:55 • 18444 перегляди
У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення19:41 • 6284 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 78724 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 88369 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 96779 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 109101 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 147186 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олександр Сирський
Андрій Садовий
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Сумська область
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 37871 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 39977 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 40325 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 31618 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 34128 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Guardian
Leopard 2

Air Canada припинила авіасполучення з мексиканським курортом Пуерто-Вальярта через загострення безпекової ситуації

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Air Canada тимчасово припинила авіасполучення з мексиканським курортом Пуерто-Вальярта. Це рішення прийнято через високі ризики для безпеки громадян після попередження уряду Канади.

Air Canada припинила авіасполучення з мексиканським курортом Пуерто-Вальярта через загострення безпекової ситуації

Провідна канадська авіакомпанія Air Canada оголосила про негайне зупинення всіх рейсів до популярного туристичного напрямку Пуерто-Вальярта в Мексиці. Рішення було прийняте після офіційного попередження уряду Канади про високі ризики для безпеки громадян у цьому регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Безпека наших пасажирів та екіпажів є нашим абсолютним пріоритетом, тому ми прийняли рішення призупинити польоти до подальшого повідомлення. Ми уважно стежимо за розвитком подій у співпраці з відповідними органами влади

– повідомили у пресслужбі авіаперевізника.

Причини обмеження польотів та реакція уряду

Призупинення рейсів стало відповіддю на серію інцидентів із застосуванням насильства в штаті Халіско, де розташований курорт. Уряд Канади оновив рекомендації для мандрівників, закликаючи уникати необов'язкових поїздок до цього регіону через діяльність організованих злочинних угруповань та нестабільну ситуацію з безпекою. Наразі авіакомпанія пропонує пасажирам, які вже придбали квитки, повне повернення коштів або можливість безкоштовно змінити пункт призначення.

Наслідки для туристичної галузі та пасажирів

Air Canada стала першою великою міжнародною авіакомпанією, яка пішла на такий радикальний крок у 2026 році, що може спровокувати хвилю подібних рішень від інших перевізників. Експерти галузі прогнозують значні фінансові втрати для мексиканського туристичного сектору, оскільки канадські туристи складають значну частку відвідувачів Пуерто-Вальярти в зимовий сезон. Компанія обіцяє відновити сполучення щойно ситуація стабілізується, проте конкретних термінів наразі не називає.

У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22.02.26, 21:41 • 6344 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Reuters
Мексика
Канада