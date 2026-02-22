Air Canada припинила авіасполучення з мексиканським курортом Пуерто-Вальярта через загострення безпекової ситуації
Київ • УНН
Air Canada тимчасово припинила авіасполучення з мексиканським курортом Пуерто-Вальярта. Це рішення прийнято через високі ризики для безпеки громадян після попередження уряду Канади.
Провідна канадська авіакомпанія Air Canada оголосила про негайне зупинення всіх рейсів до популярного туристичного напрямку Пуерто-Вальярта в Мексиці. Рішення було прийняте після офіційного попередження уряду Канади про високі ризики для безпеки громадян у цьому регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Безпека наших пасажирів та екіпажів є нашим абсолютним пріоритетом, тому ми прийняли рішення призупинити польоти до подальшого повідомлення. Ми уважно стежимо за розвитком подій у співпраці з відповідними органами влади
Причини обмеження польотів та реакція уряду
Призупинення рейсів стало відповіддю на серію інцидентів із застосуванням насильства в штаті Халіско, де розташований курорт. Уряд Канади оновив рекомендації для мандрівників, закликаючи уникати необов'язкових поїздок до цього регіону через діяльність організованих злочинних угруповань та нестабільну ситуацію з безпекою. Наразі авіакомпанія пропонує пасажирам, які вже придбали квитки, повне повернення коштів або можливість безкоштовно змінити пункт призначення.
Наслідки для туристичної галузі та пасажирів
Air Canada стала першою великою міжнародною авіакомпанією, яка пішла на такий радикальний крок у 2026 році, що може спровокувати хвилю подібних рішень від інших перевізників. Експерти галузі прогнозують значні фінансові втрати для мексиканського туристичного сектору, оскільки канадські туристи складають значну частку відвідувачів Пуерто-Вальярти в зимовий сезон. Компанія обіцяє відновити сполучення щойно ситуація стабілізується, проте конкретних термінів наразі не називає.
