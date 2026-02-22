Air Canada прекратила авиасообщение с мексиканским курортом Пуэрто-Вальярта из-за обострения ситуации с безопасностью

$43.270.00
50.920.00
ukenru
19:57 • 2634 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22 • 8034 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 18095 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 25521 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 27703 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 42424 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 49566 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 40420 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 65148 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 69222 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
87%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Есть все основания полагать, что теракт во Львове совершен россией - КлименкоPhoto22 февраля, 12:10 • 10912 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo22 февраля, 12:22 • 21319 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчаткиPhotoVideo22 февраля, 13:04 • 11461 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен22 февраля, 14:55 • 18444 просмотра
В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки19:41 • 6284 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 78716 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 88360 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 96773 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 109093 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 147178 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Александр Сырский
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 37871 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 39977 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 40325 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 31618 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 34128 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Хранитель
Леопард 2

Air Canada прекратила авиасообщение с мексиканским курортом Пуэрто-Вальярта из-за обострения ситуации с безопасностью

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Air Canada временно прекратила авиасообщение с мексиканским курортом Пуэрто-Вальярта. Это решение принято из-за высоких рисков для безопасности граждан после предупреждения правительства Канады.

Air Canada прекратила авиасообщение с мексиканским курортом Пуэрто-Вальярта из-за обострения ситуации с безопасностью

Ведущая канадская авиакомпания Air Canada объявила о немедленной приостановке всех рейсов в популярное туристическое направление Пуэрто-Вальярта в Мексике. Решение было принято после официального предупреждения правительства Канады о высоких рисках для безопасности граждан в этом регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Безопасность наших пассажиров и экипажей является нашим абсолютным приоритетом, поэтому мы приняли решение приостановить полеты до дальнейшего уведомления. Мы внимательно следим за развитием событий в сотрудничестве с соответствующими органами власти

– сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Причины ограничения полетов и реакция правительства

Приостановка рейсов стала ответом на серию инцидентов с применением насилия в штате Халиско, где расположен курорт. Правительство Канады обновило рекомендации для путешественников, призывая избегать необязательных поездок в этот регион из-за деятельности организованных преступных группировок и нестабильной ситуации с безопасностью. В настоящее время авиакомпания предлагает пассажирам, уже купившим билеты, полный возврат средств или возможность бесплатно изменить пункт назначения.

Последствия для туристической отрасли и пассажиров

Air Canada стала первой крупной международной авиакомпанией, которая пошла на такой радикальный шаг в 2026 году, что может спровоцировать волну подобных решений от других перевозчиков. Эксперты отрасли прогнозируют значительные финансовые потери для мексиканского туристического сектора, поскольку канадские туристы составляют значительную долю посетителей Пуэрто-Вальярты в зимний сезон. Компания обещает возобновить сообщение, как только ситуация стабилизируется, однако конкретных сроков пока не называет.

В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки22.02.26, 21:41 • 6342 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Reuters
Мексика
Канада