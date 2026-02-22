Air Canada прекратила авиасообщение с мексиканским курортом Пуэрто-Вальярта из-за обострения ситуации с безопасностью

Air Canada временно прекратила авиасообщение с мексиканским курортом Пуэрто-Вальярта. Это решение принято из-за высоких рисков для безопасности граждан после предупреждения правительства Канады.

Ведущая канадская авиакомпания Air Canada объявила о немедленной приостановке всех рейсов в популярное туристическое направление Пуэрто-Вальярта в Мексике. Решение было принято после официального предупреждения правительства Канады о высоких рисках для безопасности граждан в этом регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН. Детали Безопасность наших пассажиров и экипажей является нашим абсолютным приоритетом, поэтому мы приняли решение приостановить полеты до дальнейшего уведомления. Мы внимательно следим за развитием событий в сотрудничестве с соответствующими органами власти – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Причины ограничения полетов и реакция правительства Приостановка рейсов стала ответом на серию инцидентов с применением насилия в штате Халиско, где расположен курорт. Правительство Канады обновило рекомендации для путешественников, призывая избегать необязательных поездок в этот регион из-за деятельности организованных преступных группировок и нестабильной ситуации с безопасностью. В настоящее время авиакомпания предлагает пассажирам, уже купившим билеты, полный возврат средств или возможность бесплатно изменить пункт назначения. Последствия для туристической отрасли и пассажиров Air Canada стала первой крупной международной авиакомпанией, которая пошла на такой радикальный шаг в 2026 году, что может спровоцировать волну подобных решений от других перевозчиков. Эксперты отрасли прогнозируют значительные финансовые потери для мексиканского туристического сектора, поскольку канадские туристы составляют значительную долю посетителей Пуэрто-Вальярты в зимний сезон. Компания обещает возобновить сообщение, как только ситуация стабилизируется, однако конкретных сроков пока не называет. В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки