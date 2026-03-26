Курс валют на 26 марта: доллар и евро синхронно дешевеют

По состоянию на четверг, 26 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,87 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 43,92 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,85. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,8722 грн (-5 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,8523 грн (-5 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9069 грн. (0 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

в банках доллар торгуется по курсу 43,67-44,15 грн, евро по 50,60-51,25 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 43,84-43,87 грн/долл. и 50,80-50,83 грн/евро.

Напомним

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15%, отсрочивая дальнейшее смягчение процентной политики.

