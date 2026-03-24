Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
17:38 • 3788 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
16:18 • 12005 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
15:46 • 19346 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
14:45 • 20759 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
14:12 • 23726 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
13:42 • 39112 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
12:48 • 36425 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
24 березня, 12:22 • 19277 перегляди
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
23 березня, 19:55 • 33383 перегляди
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 18471 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки

В Україні існують різні форми виховання сиріт: від усиновлення до ДБСТ. Стаття описує вимоги до кандидатів, перелік документів та поради психолога.

Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки

В Україні існує кілька форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Найчастішими є сімейні форми, коли дитина потрапляє не до інтернату, а в родину. Простими словами про те, хто такі опікуни, піклувальники та прийомні батьки і що варто знати про адаптацію дитини у новій сім’ї, розповість УНН.

Типи влаштування дитини в сім’ю

Усиновлення - це пріоритетна форма влаштування, за якої дитина офіційно стає частиною сім’ї та отримує такі ж права, як і рідні діти. Це найбільш стабільний варіант, що передбачає тривалу відповідальність, повне включення дитини в сімейне життя та її виховання до досягнення повноліття. Усиновлення можливе за умови, що дитина має відповідний правовий статус і відсутні перешкоди для її влаштування в сім’ю.

Опікуни та піклувальники – це люди, які беруть дитину у свою сім’ю, але не стають її батьками юридично. Опіка встановлюється над дітьми до 14 років, піклування - від 14 до 18 років. Найчастіше опікунами стають родичі. Вони є законними представниками дитини, але її статус сироти або дитини без батьківського піклування зберігається.

Прийомна сім’я – це родина, яка добровільно бере на виховання від однієї до чотирьох дітей. Прийомні батьки також не набувають прав батьків, але виховують дитину та представляють її інтереси.

Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) – це окрема сім’я, яка бере на виховання щонайменше п’ятьох дітей. Водночас, загальна кількість дітей у родині, разом із рідними, не може перевищувати десяти. Батьки в такій сім’ї називаються батьками-вихователями.

У всіх цих випадках дитина зберігає свій статус, а саме влаштування є тимчасовим, зокрема,  до повернення в біологічну сім’ю чи усиновлення, або досягнення повноліття.

Окремо законодавство виділяє І патронат над дитиною. Він не належить до основних форм влаштування, але також передбачає проживання дитини в сім’ї.

Що потрібно, аби усиновити дитину

Законодавство України встановлює чіткі вимоги до осіб, які бажають взяти опікунство над дитиною. Опікуном може бути повнолітня, дієздатна особа, яка:

  • має належний стан здоров’я;
    • не має судимостей за злочини проти життя, здоров’я та статевої свободи;
      • має стабільні житлові умови;
        • може забезпечити дитині належне виховання та розвиток.

          Щоб взяти дитину в родину, кандидати мають:

          • стати на облік як потенційні усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки або батьки-вихователі;
            • пройти спеціальне навчання (крім родичів-опікунів);
              • подати пакет документів до Служби у справах дітей.

                Крім того, важливо, що і рішення про влаштування дитини ухвалюють різні органи. Наприклад, опіку чи піклування - місцеві органи влади, прийомну сім’ю або ДБСТ - районна адміністрація або виконком, тоді як усиновлення - суд.

                Які треба документи для опікунства дитини

                До базового переліку входять такі документи на опікунство над дитиною:

                паспорт та ідентифікаційний код кандидата в опікуни;

                • свідоцтво про народження дитини;
                  • довідка про склад сім’ї;
                    • довідка про доходи;
                      • медичний висновок про стан здоров’я;
                        • довідка про несудимість;
                          • заява про бажання взяти опікунство над дитиною.

                            Однак, в умовах воєнного стану потрібні додаткові документи. 

                            Під час війни можуть додатково вимагатися:

                            • довідка ВПО;
                              • документи про евакуацію дитини;
                                • рішення або акти військових адміністрацій;
                                  • підтвердження фактичного місця проживання дитини.

                                    Важливо, що у кожному конкретному випадку перелік документів може відрізнятися.

                                    Усі сімейні форми влаштування є пріоритетними перед інтернатами. Дитину можуть направити до закладу лише у випадку, якщо не вдалося знайти сім’ю. Кожна форма опікунства має свої особливості, але спільна мета одна - забезпечити дитині виховання в сімейному середовищі.

                                    Що варто знати прийомним батькам або як правильно поводитись з всиновленою дитиною у період адаптації

                                    Потрапляння дитини в нову сім’ю - це складний емоційний процес, який супроводжується не лише надією, а й переживаннями. Психологиня, психотерапевтка Олена Шершньова, пояснює, що нормальна адаптація дитини залежить від багатьох факторів і навіть у найкращих умовах цей шлях не буває простим.

                                    Зміна сім’ї, за словами експертки, завжди сприймається дитиною як втрата. Це може викликати суперечливі емоції та впливати на поведінку. Водночас, такі реакції є природними і не свідчать про проблемність дитини.

                                    Зміна сім'ї завжди переживається дитиною як втрата. Навіть, якщо нова сім'я об'єктивно краще, безпечніше, все одно для дитини це втрата. І відповідні емоції супроводжують цю втрату. Це і страх, тривога, недовіра, відчуття покинутості, навіть провина, тому що діти часто шукають причини всього, що відбувається саме в них самих

                                    - пояснює психотерапевтка.

                                    Адаптація в різних формах сімейного виховання може відрізнятися. У прийомній сім’ї дитина отримує більше індивідуальної уваги, тоді як у дитячому будинку сімейного типу вона стає частиною більшої спільноти. Це впливає на швидкість і складність адаптації.

                                    У прийомній сім'ї більше індивідуальної уваги, відповідно адаптація м'якша і швидша. А у ДБСТ дитина потрапляє в більшу систему. Там є конкуренція за увагу, там правила більш структуровані і процес адаптації може бути довшим. Звісно, при правильній організації цього процесу, може бути і свій ресурс, як то відчуття спільноти, підтримки одне від одного

                                    - наголошує Олена Шершньова.

                                    Серед основних труднощів, з якими стикаються діти, психологиня виділяє недовіру та страх повторного залишення. Також, за її словами можливі і зміни у поведінці, які важливо правильно трактувати. Олена Шершньова наголошує, що це реакція на стрес, а не "погана поведінка".

                                    Найчастіше – це недовіра і перевірка, чи не залишать знову. Труднощі з прив'язаністю, регрес може бути у поведінці. Може бути агресія, замкнутість, складнощі з правилами, межами. І все це важливо не списувати на погану поведінку, а саме вбачати в цьому реакцію на травматичний досвід і на стресову ситуацію

                                    - підкреслює психотерапевтка.

                                    Крім того, побудова довіри з дитиною, також, потребує часу та стабільності, каже фахівчиня і важливою є передбачуваність дій дорослого та емоційна підтримка, бо саме це формує відчуття безпеки.

                                    Щоб побудувати довірливі стосунки, потрібен час і будується це не словами, а стабільністю. Ключове – це передбачуваність: що пообіцяли - зробили. Дорослий має бути емоційно стабільним, вміти приймати почуття дитини без осуду і водночас, встановлювати чіткі, адекватні межі

                                    - зауважила Олена Шершньова.

                                    Окремо експертка звертає увагу на типові помилки дорослих.

                                    Перше - це очікування швидкої любові і вдячності. Друге - ігнорування минулого дитини. Третє - надмірна жорсткість або вседозволеність. Також помилка - сприймати поведінку дитини на свій рахунок. І ще одна - відсутність підтримки для дорослих, адже їм теж потрібен ресурс, щоб допомогти дитині адаптуватися

                                    - каже психологиня.

                                    Алла Кіосак

