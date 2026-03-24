Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
Киев • УНН
В Украине существуют различные формы воспитания сирот: от усыновления до ДБСТ. Статья описывает требования к кандидатам, перечень документов и советы психолога.
В Украине существует несколько форм устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Наиболее частыми являются семейные формы, когда ребенок попадает не в интернат, а в семью. Простыми словами о том, кто такие опекуны, попечители и приемные родители и что стоит знать об адаптации ребенка в новой семье, расскажет УНН.
Типы устройства ребенка в семью
Усыновление – это приоритетная форма устройства, при которой ребенок официально становится частью семьи и получает такие же права, как и родные дети. Это наиболее стабильный вариант, предусматривающий длительную ответственность, полное включение ребенка в семейную жизнь и его воспитание до достижения совершеннолетия. Усыновление возможно при условии, что ребенок имеет соответствующий правовой статус и отсутствуют препятствия для его устройства в семью.
Опекуны и попечители – это люди, которые берут ребенка в свою семью, но не становятся его родителями юридически. Опека устанавливается над детьми до 14 лет, попечительство – от 14 до 18 лет. Чаще всего опекунами становятся родственники. Они являются законными представителями ребенка, но его статус сироты или ребенка без родительской опеки сохраняется.
Приемная семья – это семья, которая добровольно берет на воспитание от одного до четырех детей. Приемные родители также не приобретают прав родителей, но воспитывают ребенка и представляют его интересы.
Детский дом семейного типа (ДДСТ) – это отдельная семья, которая берет на воспитание не менее пяти детей. В то же время, общее количество детей в семье, вместе с родными, не может превышать десяти. Родители в такой семье называются родителями-воспитателями.
Во всех этих случаях ребенок сохраняет свой статус, а само устройство является временным, в частности, до возвращения в биологическую семью или усыновления, или достижения совершеннолетия.
Отдельно законодательство выделяет патронат над ребенком. Он не относится к основным формам устройства, но также предусматривает проживание ребенка в семье.
Что нужно, чтобы усыновить ребенка
Законодательство Украины устанавливает четкие требования к лицам, желающим взять опеку над ребенком. Опекуном может быть совершеннолетнее, дееспособное лицо, которое:
- имеет надлежащее состояние здоровья;
- не имеет судимостей за преступления против жизни, здоровья и половой свободы;
- имеет стабильные жилищные условия;
- может обеспечить ребенку надлежащее воспитание и развитие.
Чтобы взять ребенка в семью, кандидаты должны:
- стать на учет как потенциальные усыновители, опекуны, приемные родители или родители-воспитатели;
- пройти специальное обучение (кроме родственников-опекунов);
- подать пакет документов в Службу по делам детей.
Кроме того, важно, что и решения об устройстве ребенка принимают разные органы. Например, опеку или попечительство – местные органы власти, приемную семью или ДДСТ – районная администрация или исполком, тогда как усыновление – суд.
Какие нужны документы для опекунства ребенка
В базовый перечень входят следующие документы на опекунство над ребенком:
паспорт и идентификационный код кандидата в опекуны;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка о составе семьи;
- справка о доходах;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- справка о несудимости;
- заявление о желании взять опекунство над ребенком.
Однако, в условиях военного положения требуются дополнительные документы.
Во время войны могут дополнительно требоваться:
- справка ВПЛ;
- документы об эвакуации ребенка;
- решения или акты военных администраций;
- подтверждение фактического места жительства ребенка.
Важно, что в каждом конкретном случае перечень документов может отличаться.
Все семейные формы устройства являются приоритетными перед интернатами. Ребенка могут направить в учреждение только в случае, если не удалось найти семью. Каждая форма опекунства имеет свои особенности, но общая цель одна – обеспечить ребенку воспитание в семейной среде.
Что стоит знать приемным родителям или как правильно обращаться с усыновленным ребенком в период адаптации
Попадание ребенка в новую семью – это сложный эмоциональный процесс, который сопровождается не только надеждой, но и переживаниями. Психолог, психотерапевт Елена Шершнева, объясняет, что нормальная адаптация ребенка зависит от многих факторов и даже в лучших условиях этот путь не бывает простым.
Смена семьи, по словам эксперта, всегда воспринимается ребенком как потеря. Это может вызвать противоречивые эмоции и влиять на поведение. В то же время, такие реакции являются естественными и не свидетельствуют о проблемности ребенка.
Смена семьи всегда переживается ребенком как потеря. Даже если новая семья объективно лучше, безопаснее, все равно для ребенка это потеря. И соответствующие эмоции сопровождают эту потерю. Это и страх, тревога, недоверие, чувство покинутости, даже вина, потому что дети часто ищут причины всего происходящего именно в них самих
Адаптация в разных формах семейного воспитания может отличаться. В приемной семье ребенок получает больше индивидуального внимания, тогда как в детском доме семейного типа он становится частью большего сообщества. Это влияет на скорость и сложность адаптации.
В приемной семье больше индивидуального внимания, соответственно адаптация мягче и быстрее. А в ДДСТ ребенок попадает в большую систему. Там есть конкуренция за внимание, там правила более структурированы и процесс адаптации может быть дольше. Конечно, при правильной организации этого процесса, может быть и свой ресурс, как то ощущение сообщества, поддержки друг от друга
Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются дети, психолог выделяет недоверие и страх повторного оставления. Также, по ее словам возможны и изменения в поведении, которые важно правильно трактовать. Елена Шершнева подчеркивает, что это реакция на стресс, а не "плохое поведение".
Чаще всего – это недоверие и проверка, не оставят ли снова. Трудности с привязанностью, регресс может быть в поведении. Может быть агрессия, замкнутость, сложности с правилами, границами. И все это важно не списывать на плохое поведение, а именно видеть в этом реакцию на травматический опыт и на стрессовую ситуацию
Кроме того, построение доверия с ребенком, также, требует времени и стабильности, говорит специалист и важной является предсказуемость действий взрослого и эмоциональная поддержка, потому что именно это формирует чувство безопасности.
Чтобы построить доверительные отношения, нужно время и строится это не словами, а стабильностью. Ключевое – это предсказуемость: что пообещали – сделали. Взрослый должен быть эмоционально стабильным, уметь принимать чувства ребенка без осуждения и в то же время, устанавливать четкие, адекватные границы
Отдельно эксперт обращает внимание на типичные ошибки взрослых.
Первое – это ожидание быстрой любви и благодарности. Второе – игнорирование прошлого ребенка. Третье – чрезмерная жесткость или вседозволенность. Также ошибка – воспринимать поведение ребенка на свой счет. И еще одна – отсутствие поддержки для взрослых, ведь им тоже нужен ресурс, чтобы помочь ребенку адаптироваться