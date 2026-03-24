Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки

В Украине существует несколько форм устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Наиболее частыми являются семейные формы, когда ребенок попадает не в интернат, а в семью. Простыми словами о том, кто такие опекуны, попечители и приемные родители и что стоит знать об адаптации ребенка в новой семье, расскажет УНН.

Типы устройства ребенка в семью

Усыновление – это приоритетная форма устройства, при которой ребенок официально становится частью семьи и получает такие же права, как и родные дети. Это наиболее стабильный вариант, предусматривающий длительную ответственность, полное включение ребенка в семейную жизнь и его воспитание до достижения совершеннолетия. Усыновление возможно при условии, что ребенок имеет соответствующий правовой статус и отсутствуют препятствия для его устройства в семью.

Опекуны и попечители – это люди, которые берут ребенка в свою семью, но не становятся его родителями юридически. Опека устанавливается над детьми до 14 лет, попечительство – от 14 до 18 лет. Чаще всего опекунами становятся родственники. Они являются законными представителями ребенка, но его статус сироты или ребенка без родительской опеки сохраняется.

Приемная семья – это семья, которая добровольно берет на воспитание от одного до четырех детей. Приемные родители также не приобретают прав родителей, но воспитывают ребенка и представляют его интересы.

Детский дом семейного типа (ДДСТ) – это отдельная семья, которая берет на воспитание не менее пяти детей. В то же время, общее количество детей в семье, вместе с родными, не может превышать десяти. Родители в такой семье называются родителями-воспитателями.

Во всех этих случаях ребенок сохраняет свой статус, а само устройство является временным, в частности, до возвращения в биологическую семью или усыновления, или достижения совершеннолетия.

Отдельно законодательство выделяет патронат над ребенком. Он не относится к основным формам устройства, но также предусматривает проживание ребенка в семье.

Что нужно, чтобы усыновить ребенка

Законодательство Украины устанавливает четкие требования к лицам, желающим взять опеку над ребенком. Опекуном может быть совершеннолетнее, дееспособное лицо, которое:

имеет надлежащее состояние здоровья;

не имеет судимостей за преступления против жизни, здоровья и половой свободы;

имеет стабильные жилищные условия;

может обеспечить ребенку надлежащее воспитание и развитие.

Чтобы взять ребенка в семью, кандидаты должны:

стать на учет как потенциальные усыновители, опекуны, приемные родители или родители-воспитатели;

пройти специальное обучение (кроме родственников-опекунов);

подать пакет документов в Службу по делам детей.

Кроме того, важно, что и решения об устройстве ребенка принимают разные органы. Например, опеку или попечительство – местные органы власти, приемную семью или ДДСТ – районная администрация или исполком, тогда как усыновление – суд.

Какие нужны документы для опекунства ребенка

В базовый перечень входят следующие документы на опекунство над ребенком:

паспорт и идентификационный код кандидата в опекуны;

свидетельство о рождении ребенка;

справка о составе семьи;

справка о доходах;

медицинское заключение о состоянии здоровья;

справка о несудимости;

заявление о желании взять опекунство над ребенком.

Однако, в условиях военного положения требуются дополнительные документы.

Во время войны могут дополнительно требоваться:

справка ВПЛ;

документы об эвакуации ребенка;

решения или акты военных администраций;

подтверждение фактического места жительства ребенка.

Важно, что в каждом конкретном случае перечень документов может отличаться.

Все семейные формы устройства являются приоритетными перед интернатами. Ребенка могут направить в учреждение только в случае, если не удалось найти семью. Каждая форма опекунства имеет свои особенности, но общая цель одна – обеспечить ребенку воспитание в семейной среде.

Что стоит знать приемным родителям или как правильно обращаться с усыновленным ребенком в период адаптации

Попадание ребенка в новую семью – это сложный эмоциональный процесс, который сопровождается не только надеждой, но и переживаниями. Психолог, психотерапевт Елена Шершнева, объясняет, что нормальная адаптация ребенка зависит от многих факторов и даже в лучших условиях этот путь не бывает простым.

Смена семьи, по словам эксперта, всегда воспринимается ребенком как потеря. Это может вызвать противоречивые эмоции и влиять на поведение. В то же время, такие реакции являются естественными и не свидетельствуют о проблемности ребенка.

Смена семьи всегда переживается ребенком как потеря. Даже если новая семья объективно лучше, безопаснее, все равно для ребенка это потеря. И соответствующие эмоции сопровождают эту потерю. Это и страх, тревога, недоверие, чувство покинутости, даже вина, потому что дети часто ищут причины всего происходящего именно в них самих - объясняет психотерапевт.

Адаптация в разных формах семейного воспитания может отличаться. В приемной семье ребенок получает больше индивидуального внимания, тогда как в детском доме семейного типа он становится частью большего сообщества. Это влияет на скорость и сложность адаптации.

В приемной семье больше индивидуального внимания, соответственно адаптация мягче и быстрее. А в ДДСТ ребенок попадает в большую систему. Там есть конкуренция за внимание, там правила более структурированы и процесс адаптации может быть дольше. Конечно, при правильной организации этого процесса, может быть и свой ресурс, как то ощущение сообщества, поддержки друг от друга - подчеркивает Елена Шершнева.

Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются дети, психолог выделяет недоверие и страх повторного оставления. Также, по ее словам возможны и изменения в поведении, которые важно правильно трактовать. Елена Шершнева подчеркивает, что это реакция на стресс, а не "плохое поведение".

Чаще всего – это недоверие и проверка, не оставят ли снова. Трудности с привязанностью, регресс может быть в поведении. Может быть агрессия, замкнутость, сложности с правилами, границами. И все это важно не списывать на плохое поведение, а именно видеть в этом реакцию на травматический опыт и на стрессовую ситуацию - подчеркивает психотерапевт.

Кроме того, построение доверия с ребенком, также, требует времени и стабильности, говорит специалист и важной является предсказуемость действий взрослого и эмоциональная поддержка, потому что именно это формирует чувство безопасности.

Чтобы построить доверительные отношения, нужно время и строится это не словами, а стабильностью. Ключевое – это предсказуемость: что пообещали – сделали. Взрослый должен быть эмоционально стабильным, уметь принимать чувства ребенка без осуждения и в то же время, устанавливать четкие, адекватные границы - отметила Елена Шершнева.

Отдельно эксперт обращает внимание на типичные ошибки взрослых.