Масове зникнення неповнолітніх дівчат у Криму: ЦНС фіксує нові випадки
На окупованому півострові масово зникають неповнолітні дівчата віком 12-18 років. Окупаційна влада ігнорує розслідування та приховує деталі злочинів.
На тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Криму, фіксують випадки зникнення неповнолітніх. Найбільш вразливою групою залишаються дівчата віком 12-18 років. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Зазначається, що останні випадки зафіксовані в Алушті (8 березня) та Сімферополі (16 березня).
За наявною інформацією, частина зникнень відбувається без оперативної реакції з боку місцевих окупаційних правоохоронних органів, а пошукові дії обмежуються формальними повідомленнями
Там підкреслюють, що родичі зниклих стикаються з відсутністю чіткої комунікації та прозорих процедур. У багатьох випадках інформація про обставини зникнення не розголошується, що ускладнює пошук і підвищує ризики для дітей. При цьому на тлі інформаційної ізоляції та відсутності ефективного контролю такі регіони стають середовищем, де злочини проти неповнолітніх можуть залишатися без належного розслідування.
"Окремі випадки зникнень можуть бути пов’язані з діяльністю злочинних мереж, зокрема у сфері торгівлі людьми. Ситуація свідчить про системні проблеми з безпекою цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, де базові механізми захисту дітей фактично не працюють", - резюмують у ЦНС.
Понад 2100 українських дітей було вивезено з окупованих росією територій та піддано проросійським програмам "перевиховання" за підтримки великих російських енергетичних компаній. Про це йдеться у новому звіті Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету.
