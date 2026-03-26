Массовое исчезновение несовершеннолетних девушек в Крыму: ЦНС фиксирует новые случаи

На временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, фиксируются случаи исчезновения несовершеннолетних. Наиболее уязвимой группой остаются девочки в возрасте 12-18 лет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что последние случаи зафиксированы в Алуште (8 марта) и Симферополе (16 марта).

По имеющейся информации, часть исчезновений происходит без оперативной реакции со стороны местных оккупационных правоохранительных органов, а поисковые действия ограничиваются формальными сообщениями - указывают в ЦНС.

Там подчеркивают, что родственники пропавших сталкиваются с отсутствием четкой коммуникации и прозрачных процедур. Во многих случаях информация об обстоятельствах исчезновения не разглашается, что усложняет поиск и повышает риски для детей. При этом на фоне информационной изоляции и отсутствия эффективного контроля такие регионы становятся средой, где преступления против несовершеннолетних могут оставаться без надлежащего расследования.

"Отдельные случаи исчезновений могут быть связаны с деятельностью преступных сетей, в частности в сфере торговли людьми. Ситуация свидетельствует о системных проблемах с безопасностью гражданского населения на временно оккупированных территориях, где базовые механизмы защиты детей фактически не работают", - резюмируют в ЦНС.

Более 2100 украинских детей были вывезены с оккупированных Россией территорий и подвергнуты пророссийским программам "перевоспитания" при поддержке крупных российских энергетических компаний. Об этом говорится в новом отчете Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета.

Депутат из Харьковской области приговорен к 7 годам заключения за вывоз украинцев в РФ, большинство из которых – дети