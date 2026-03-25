Трамп відвідає Пекін 14-15 травня для зустрічі з Сі Цзіньпіном - Білий дім
Київ • УНН
Дональд Трамп переніс візит до Китаю на травень через війну проти Ірану. Президент США планує обговорити ключові питання з лідером КНР у Пекіні.
У Білому домі повідомляють, що президент США Дональд Трамп вирушить до Пекіна на перенесений саміт з головою КНР Сі Цзіньпіном 14 та 15 травня, передає УНН.
Деталі
Трамп мав відвідати Китай наприкінці цього місяця, але раніше оголосив про перенесення поїздки, щоб бути присутнім у Вашингтоні та допомогти у врегулюванні війни США та Ізраїлю проти Ірану.
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю18.03.26, 11:19 • 40125 переглядiв
Президент-республіканець оголосив про перенесення поїздки, незважаючи на те, що війна в Ірані триває, і США чинять тиск на Тегеран, щоб той прийняв пропозицію про припинення вогню.
Китай ігнорує заклик Трампа щодо судноплавства в Ормузькій протоці18.03.26, 09:26 • 4941 перегляд