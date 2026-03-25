Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Трамп відвідає Пекін 14-15 травня для зустрічі з Сі Цзіньпіном - Білий дім

Київ • УНН

 • 2726 перегляди

Дональд Трамп переніс візит до Китаю на травень через війну проти Ірану. Президент США планує обговорити ключові питання з лідером КНР у Пекіні.

Трамп відвідає Пекін 14-15 травня для зустрічі з Сі Цзіньпіном - Білий дім

У Білому домі повідомляють, що президент США Дональд Трамп вирушить до Пекіна на перенесений саміт з головою КНР Сі Цзіньпіном 14 та 15 травня, передає УНН.

Деталі

Трамп мав відвідати Китай наприкінці цього місяця, але раніше оголосив про перенесення поїздки, щоб бути присутнім у Вашингтоні та допомогти у врегулюванні війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю18.03.26, 11:19 • 40125 переглядiв

Президент-республіканець оголосив про перенесення поїздки, незважаючи на те, що війна в Ірані триває, і США чинять тиск на Тегеран, щоб той прийняв пропозицію про припинення вогню.

Китай ігнорує заклик Трампа щодо судноплавства в Ормузькій протоці18.03.26, 09:26 • 4941 перегляд

Антоніна Туманова

Світ
Вибори в США
Ізраїль
Білий дім
Вашингтон
Пекін
Дональд Трамп
Тегеран
Сі Цзіньпін
Китай
Іран