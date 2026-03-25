Трамп посетит Пекин 14-15 мая для встречи с Си Цзиньпином - Белый дом
Киев • УНН
Дональд Трамп перенес визит в Китай на май из-за войны против Ирана. Президент США планирует обсудить ключевые вопросы с лидером КНР в Пекине.
В Белом доме сообщают, что президент США Дональд Трамп отправится в Пекин на перенесенный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином 14 и 15 мая, передает УНН.
Детали
Трамп должен был посетить Китай в конце этого месяца, но ранее объявил о переносе поездки, чтобы присутствовать в Вашингтоне и помочь в урегулировании войны США и Израиля против Ирана.
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю18.03.26, 11:19 • 40123 просмотра
Президент-республиканец объявил о переносе поездки, несмотря на то, что война в Иране продолжается, и США оказывают давление на Тегеран, чтобы тот принял предложение о прекращении огня.
Китай игнорирует призыв Трампа по судоходству в Ормузском проливе18.03.26, 09:26 • 4938 просмотров