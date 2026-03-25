Трамп посетит Пекин 14-15 мая для встречи с Си Цзиньпином - Белый дом

В Белом доме сообщают, что президент США Дональд Трамп отправится в Пекин на перенесенный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином 14 и 15 мая, передает УНН.

Трамп должен был посетить Китай в конце этого месяца, но ранее объявил о переносе поездки, чтобы присутствовать в Вашингтоне и помочь в урегулировании войны США и Израиля против Ирана.

Президент-республиканец объявил о переносе поездки, несмотря на то, что война в Иране продолжается, и США оказывают давление на Тегеран, чтобы тот принял предложение о прекращении огня.

