Китай игнорирует призыв Трампа по судоходству в Ормузском проливе

Власти Китая игнорируют просьбы президента США Дональда Трампа о возобновлении прохода кораблей через Ормузский пролив. В то же время официальный Пекин призвал Вашингтон, Тель-Авив и Тегеран избежать дальнейшей эскалации напряженной ситуации и не допустить, чтобы региональные беспорядки и впредь влияли на мировую экономику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Кроме того, официальный визит Трампа в Китай, который был запланирован на 31 марта, оказался под вопросом. Пекин заявил, что обе стороны "остаются на связи" по этому вопросу.

Отсрочку государственного визита приветствуют как администрация Трампа, так и Китай, отметил Бретт Феттерли, управляющий директор по вопросам Китая в вашингтонской консалтинговой компании The Asia Group.

Я считаю, что политическая ситуация усложняет для Соединенных Штатов возможность командировки главнокомандующего за границу во время управления военными операциями. Что касается китайской стороны, то ей не помешает выиграть время, чтобы лучше понять, чего именно может желать президент Трамп - заявил Феттерли.

Дональд Трамп заявил, что его запланированная на этот месяц поездка в Китай отложена из-за войны США с Ираном.