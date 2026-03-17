Трамп заявив, що поїздка до Китаю відкладена через війну з Іраном

Президент Дональд Трамп заявив у вівторок, що його заплановану на цей місяць поїздку до Китаю відкладено через війну США з Іраном, передає УНН із посиланням на CNN.

"Ми переносимо зустріч, і, схоже, вона відбудеться приблизно за п'ять тижнів. Ми працюємо з Китаєм. Вони були не проти", — сказав Трамп журналістам у Білому домі у вівторок, пізніше додавши, що зустріч відбудеться за п'ять чи шість тижнів.

Він сказав, що з нетерпінням чекає на зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, додавши: "Він з нетерпінням чекає на зустріч зі мною — я думаю".

Трамп попросив Китай відкласти саміт із Сі через війну з Іраном

В останні кілька днів Трамп заявляв, що може відкласти свою поїздку до Пекіна наприкінці місяця. Він закликав Китай допомогти забезпечити безпеку Ормузької протоки, а Сі Цзіньпін поки не зробив жодних публічних заяв із цього питання.

