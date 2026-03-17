Трамп заявил, что поездка в Китай отложена из-за войны с Ираном

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что его запланированная на этот месяц поездка в Китай отложена из-за войны США с Ираном, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы переносим встречу, и, похоже, она состоится примерно через пять недель. Мы работаем с Китаем. Они были не против", — сказал Трамп журналистам в Белом доме во вторник, позже добавив, что встреча состоится через пять или шесть недель.

Он сказал, что с нетерпением ждет встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, добавив: "Он с нетерпением ждет встречи со мной — я думаю".

Трамп попросил Китай отложить саммит с Си из-за войны с Ираном

В последние несколько дней Трамп заявлял, что может отложить свою поездку в Пекин в конце месяца. Он призвал Китай помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива, а Си Цзиньпин пока не сделал никаких публичных заявлений по этому вопросу.

