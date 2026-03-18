Китай ігнорує заклик Трампа щодо судноплавства в Ормузькій протоці

Влада Китаю ігнорує прохання президента США Дональда Трампа щодо відновлення прохідності кораблів через Ормузьку протоку. Водночас офіційний Пекін закликав Вашингтон, Тель-Авів і Тегеран уникнути подальшої ескалації напруженої ситуації та не допустити, щоб регіональні заворушення й надалі впливали на світову економіку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Крім того, офіційний візит Трампа до Китаю, який був запланований на 31 березня, опинився під питанням. Пекін заявив, що обидві сторони "залишаються на зв’язку" щодо цього питання.

Відтермінування державного візиту вітають як адміністрація Трампа, так і Китай, зазначив Бретт Феттерлі, керуючий директор з питань Китаю у вашингтонській консалтинговій компанії The Asia Group.

Я вважаю, що політична ситуація ускладнює для Сполучених Штатів можливість відрядження головнокомандувача за кордон під час управління військовими операціями. Що стосується китайської сторони, то їй не завадить виграти час, щоб краще зрозуміти, чого саме може прагнути президент Трамп - заявив Феттерлі.

Дональд Трамп заявив, що його заплановану на цей місяць поїздку до Китаю відкладено через війну США з Іраном.