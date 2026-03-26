Стрілок у патрульних в Одесі загинув під час затримання - поліція
Київ • УНН
45-річний одесит відкрив вогонь по поліції під час перевірки документів і втік. Зловмисника застрелили у недобудові після нападу на бійців КОРД.
Під час спецоперації із залученням КОРД стрілок у патрульних в Одесі загинув під час затримання, повідомили у четвер у Національній поліції, пише УНН.
За даними поліції, "він не йшов на контакт із перемовником і під час спецоперації застосував зброю проти бійців підрозділу КОРД. Застосування сили було вимушеним - для припинення загрози життю правоохоронців".
Як вказали у поліції, 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. "Під час перевірки документів він почав стріляти з автомата у поліцейських і втік на авто", - повідомили у поліції.
Для затримання стрільця в області було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові.
"Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Фігурант загинув", - зазначили у поліції.
Нині на місці працює слідчо-оперативна група, про подію повідомлено ДБР та прокуратуру.
В Одесі чоловік влаштував стрілянину по поліцейських під час перевірки документів, оголошено спецоперацію25.03.26, 22:59 • 5540 переглядiв