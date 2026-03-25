У Франції засудили українку за "нелегальні" ін'єкції ботоксу в підсобному приміщенні салону краси
Жінка отримала 8 місяців умовно та штраф 20 тисяч євро за роботу без ліцензії. У неї вилучили сотні шприців та препаратів для дермальних ін'єкцій.
У Франції засудили українку до 8 місяців умовно та 20 тис. євро штрафу за введення ботоксу без ліцензії в підсобному приміщенні салону краси. За два роки вона встигла "прийняти" близько 900 клієнтів. У її помешканні виявили сотні піпеток, коробок із гіалуроновою кислотою та ін’єкційних дермальних імплантів. Про це повідомляє Nice-Matin, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, правоохоронці виявили в українки, серед іншого велику кількість шприців, а також піпетки, коробки з гіалуроновою кислотою , ін'єкційні дермальні імплантати.
Зазначається, що українка пояснила, що приїхала з України у 2023 році, щоб утримувати себе та свого сина-аутиста. Для цього вона почала робити ін'єкції клієнтам, з якими познайомилася через Instagram або TikTok .
За підрахунками суду, загалом 900 клієнтів отримали лікування без будь-яких офіційних записів
Головуючий суддя наголосив на серйозності ризиків: "Ми говоримо про громадське здоров’я, про людей, яких можна спотворити ін’єкціями. Ці знання у Франції мають бути підтверджені".
Зі свого боку, українка заперечувала будь-яку активну співучасть, стверджуючи, що вона не завжди була присутня під час ін’єкцій, незважаючи на рекламні відео та фінансові операції, виявлені слідчими.
Зрештою суд засудив жінку до 8 місяців позбавлення волі умовно та штрафу 20 тис. євро, хоча обвинувачення вимагало 18 місяців умовного терміну та штрафу в розмірі 40 тис. євро.
16-річного українця засудили у Німеччині до 10 років в'язниці за вбивство жінки та її дочки.