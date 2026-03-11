У Німеччині 16-річного українця засудили до 10 років за вбивство жінки та її маленької доньки - ЗМІ

16-річного українця засудили у Німеччині до 10 років в'язниці за вбивство жінки та її дочки, пише УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

Регіональний суд Ессена засудив 16-річного підлітка до десяти років позбавлення волі у виправній установі для неповнолітніх. За повідомленням dpa, підліток з Дорстена був визнаний винним у смерті матері та її маленької дочки. Прессекретар суду заявила, що підліток зізнався у вбивстві сусідки та її доньки, "вдаривши їх ногами та кулаками у червні минулого року". Місце злочину знаходилося на лісовій стежці в Дорстені.

16-річного підлітка було визнано винним за двома пунктами обвинувачення у ненавмисному вбивстві; обставини справи залишаються незрозумілими. "Перехожий виявив частково роздягнене тіло 32-річної жінки. Тіло дитини було знайдено поліцією у кущах поряд. Обидві жертви зазнали тяжких травм голови", - ідеться у повідомленні.

"Згідно з вердиктом, до скоєння злочину між жінкою та підлітком, який має українське громадянство, мали місце сексуальні стосунки", пише видання. Загибла жінка також була громадянкою України. Судді регіонального суду Ессена заявили, що не змогли встановити причини подальшого застосування насильства з боку підсудного.

16-річний підліток повернувся на місце злочину наступного дня і здався присутнім там поліцейським. У зв'язку з юним віком підсудного судовий розгляд відбувався повністю за зачиненими дверима. Вердикт поки що не має юридичної сили, пише видання.

