У Німеччині 16-річного українця засудили до 10 років за вбивство жінки та її маленької доньки - ЗМІ

$43.860.0351.040.33
ukenru
09:10 • 13179 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
08:06 • 21534 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44 • 22675 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 37288 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 104427 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 79472 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 43864 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 46081 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 36210 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 73236 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.5м/с
28%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти11 березня, 04:32 • 29877 перегляди
Шість людей загинули внаслідок масштабної пожежі в автобусі у швейцарському Керцерсі11 березня, 04:50 • 10322 перегляди
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США11 березня, 05:50 • 22987 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 25420 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51 • 6566 перегляди
Публікації
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 25860 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 46400 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 104424 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 79471 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 73234 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 25286 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 26145 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 36186 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 42114 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 42262 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
DJI Mavic

У Німеччині 16-річного українця засудили до 10 років за вбивство жінки та її маленької доньки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Суд Ессена виніс вирок підлітку за вбивство жінки та її доньки в Дорстені. Хлопець зізнався у побитті жертв.

У Німеччині 16-річного українця засудили до 10 років за вбивство жінки та її маленької доньки - ЗМІ

16-річного українця засудили у Німеччині до 10 років в'язниці за вбивство жінки та її дочки, пише УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

Регіональний суд Ессена засудив 16-річного підлітка до десяти років позбавлення волі у виправній установі для неповнолітніх. За повідомленням dpa, підліток з Дорстена був визнаний винним у смерті матері та її маленької дочки. Прессекретар суду заявила, що підліток зізнався у вбивстві сусідки та її доньки, "вдаривши їх ногами та кулаками у червні минулого року". Місце злочину знаходилося на лісовій стежці в Дорстені.

16-річного підлітка було визнано винним за двома пунктами обвинувачення у ненавмисному вбивстві; обставини справи залишаються незрозумілими. "Перехожий виявив частково роздягнене тіло 32-річної жінки. Тіло дитини було знайдено поліцією у кущах поряд. Обидві жертви зазнали тяжких травм голови", - ідеться у повідомленні.

"Згідно з вердиктом, до скоєння злочину між жінкою та підлітком, який має українське громадянство, мали місце сексуальні стосунки", пише видання. Загибла жінка також була громадянкою України. Судді регіонального суду Ессена заявили, що не змогли встановити причини подальшого застосування насильства з боку підсудного.

16-річний підліток повернувся на місце злочину наступного дня і здався присутнім там поліцейським. У зв'язку з юним віком підсудного судовий розгляд відбувався повністю за зачиненими дверима. Вердикт поки що не має юридичної сили, пише видання.

У Німеччині винесли вирок убивцям двох українських підлітків-баскетболістів 03.12.24, 09:17 • 36653 перегляди

Юлія Шрамко

КриміналСвітНаші за кордоном
Довічне позбавлення волі
Der Spiegel
Німеччина
Україна