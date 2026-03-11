В Германии 16-летнего украинца приговорили к 10 годам за убийство женщины и ее маленькой дочери - СМИ

16-летнего украинца приговорили в Германии к 10 годам тюрьмы за убийство женщины и ее дочери, пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Региональный суд Эссена приговорил 16-летнего подростка к десяти годам лишения свободы в исправительном учреждении для несовершеннолетних. По сообщению dpa, подросток из Дорстена был признан виновным в смерти матери и ее маленькой дочери. Пресс-секретарь суда заявила, что подросток признался в убийстве соседки и ее дочери, "ударив их ногами и кулаками в июне прошлого года". Место преступления находилось на лесной тропе в Дорстене.

16-летний подросток был признан виновным по двум пунктам обвинения в непредумышленном убийстве; обстоятельства дела остаются неясными. "Прохожий обнаружил частично раздетое тело 32-летней женщины. Тело ребенка было найдено полицией в кустах рядом. Обе жертвы получили тяжелые травмы головы", - говорится в сообщении.

"Согласно вердикту, до совершения преступления между женщиной и подростком, имеющим украинское гражданство, имели место сексуальные отношения", пишет издание. Погибшая женщина также была гражданкой Украины. Судьи регионального суда Эссена заявили, что не смогли установить причины дальнейшего применения насилия со стороны подсудимого.

16-летний подросток вернулся на место преступления на следующий день и сдался присутствующим там полицейским. В связи с юным возрастом подсудимого судебное разбирательство проходило полностью за закрытыми дверями. Вердикт пока не имеет юридической силы, пишет издание.

В Германии вынесли приговор убийцам двух украинских подростков-баскетболистов