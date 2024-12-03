В Германии вынесли приговор убийцам двух украинских подростков-баскетболистов

В Германии вынесли приговор четырем подросткам, которые напали с ножами и дубинками на двух украинских подростков-баскетболистов, которые в результате умерли, пишет УНН со ссылкой на BR24.

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Почти 9 месяцев назад в городе Оберхаузене произошел инцидент, при котором четверо немецких подростков напали с ножом и дубинками на двух украинских. Последние, в результате от полученных травм, скончались.

Суд признал немецких подростков виновными. Двое из них должны быть приговорены к десяти годам лишения свободы, остальные двое – к восьми с половиной годам каждому. Приговор еще не окончательный.

Убиты украинские подростки, которым было 17-18 лет-баскетболисты сборной Украины, выехавшие в Германию в 2023 году. Суд признал доказанным, что обвиняемые, которым в начале судебного процесса было от 14 - 16 лет, коварно и по низким мотивам убили двух украинцев.

Сначала прокуратура считала, что причиной нападения могло быть то, что ребята приехали из Украины. Однако суд заявил, что действия подростков были вполне осознанными, и никаких ксенофобских мотивов обнаружено не было.

Напали с дубинками и ножами

Инцидент произошел в феврале этого года на центральном вокзале Оберхаузена. Подсудимые напали на баскетболистов во время выхода из автобуса, на котором они приехали на вокзал. Немецкие подростки окружили двух украинцев и начали бить, иногда дубинками.

После этого один подсудимый начал наносить смертельные ножевые ранения в живот двум украинцам и грудную клетку. 17-летний украинец умер от ножевого ранения вскоре после нападения. Через несколько дней 18-летний мужчина также скончался в больнице от полученных травм.

Напомним

В результате нападения с ножом в училище города все погибли 8 человек, за 17 получили ранения. Инцидент произошел в провинции Цзянсу на востоке Китая.