Во Франции осудили украинку за "нелегальные" инъекции ботокса в подсобном помещении салона красоты

Во Франции украинку приговорили к 8 месяцам условно и штрафу в 20 тыс. евро за введение ботокса без лицензии в подсобном помещении салона красоты. За два года она успела "принять" около 900 клиентов. В ее квартире обнаружили сотни пипеток, коробок с гиалуроновой кислотой и инъекционных дермальных имплантов. Об этом сообщает Nice-Matin, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, правоохранители обнаружили у украинки, среди прочего, большое количество шприцев, а также пипетки, коробки с гиалуроновой кислотой, инъекционные дермальные имплантаты.

Отмечается, что украинка объяснила, что приехала из Украины в 2023 году, чтобы содержать себя и своего сына-аутиста. Для этого она начала делать инъекции клиентам, с которыми познакомилась через Instagram или TikTok.

По подсчетам суда, в общей сложности 900 клиентов получили лечение без каких-либо официальных записей - пишет издание.

Председательствующий судья подчеркнул серьезность рисков: "Мы говорим об общественном здоровье, о людях, которых можно изуродовать инъекциями. Эти знания во Франции должны быть подтверждены".

Со своей стороны, украинка отрицала какое-либо активное соучастие, утверждая, что она не всегда присутствовала во время инъекций, несмотря на рекламные видео и финансовые операции, обнаруженные следователями.

В итоге суд приговорил женщину к 8 месяцам лишения свободы условно и штрафу в 20 тыс. евро, хотя обвинение требовало 18 месяцев условного срока и штрафа в размере 40 тыс. евро.

