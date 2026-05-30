29 мая, 14:16 • 45271 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 60061 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 43925 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 46440 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 62347 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 68004 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 69061 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 90470 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 71645 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 50064 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
СБС уничтожили российский Искандер и два самолета Ту-142 в таганроге — Мадяр

Киев • УНН

 • 542 просмотра

СБС поразили комплекс Искандер и два самолета Ту-142 на аэродроме в таганроге. Операцию координировал Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.

СБС уничтожили российский Искандер и два самолета Ту-142 в таганроге — Мадяр

В ночь на 30 мая подразделения Сил беспилотных систем поразили российский оперативно-тактический комплекс "Искандер" и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в таганроге ростовской области рф. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.

Детали

По его словам, удар нанесли "Птицы" 1 отдельного центра Сил беспилотных систем.

Птицы СБС уничтожили "Искандер" и 2 самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге, рф, ночью на 30 мая

- сообщил Мадьяр.

Он уточнил, что Ту-142 является дальним противолодочным самолетом, созданным на базе стратегического бомбардировщика.

Также, по словам Бровди, был поражен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", который российские войска используют для запуска ракет класса "земля-земля".

ОТРК "Искандер" пойман на пусковой позиции на болотах в окрестностях нп Таганрог, ростовской обл, рф

 - отметил он.

Мадьяр добавил, что результаты удара не ограничились только заявленными целями.

Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей – у воды тоже прикуривало хорошо

 - написал командующий СБС.

По его словам, операцию координировал новосозданный Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.

На данный момент независимого подтверждения заявленных потерь российской техники нет.

