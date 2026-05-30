СБС уничтожили российский Искандер и два самолета Ту-142 в таганроге — Мадяр
Киев • УНН
СБС поразили комплекс Искандер и два самолета Ту-142 на аэродроме в таганроге. Операцию координировал Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.
В ночь на 30 мая подразделения Сил беспилотных систем поразили российский оперативно-тактический комплекс "Искандер" и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в таганроге ростовской области рф. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.
Детали
По его словам, удар нанесли "Птицы" 1 отдельного центра Сил беспилотных систем.
Птицы СБС уничтожили "Искандер" и 2 самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге, рф, ночью на 30 мая
Он уточнил, что Ту-142 является дальним противолодочным самолетом, созданным на базе стратегического бомбардировщика.
Также, по словам Бровди, был поражен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", который российские войска используют для запуска ракет класса "земля-земля".
ОТРК "Искандер" пойман на пусковой позиции на болотах в окрестностях нп Таганрог, ростовской обл, рф
Мадьяр добавил, что результаты удара не ограничились только заявленными целями.
Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей – у воды тоже прикуривало хорошо
По его словам, операцию координировал новосозданный Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.
На данный момент независимого подтверждения заявленных потерь российской техники нет.
