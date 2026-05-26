"Мадьяр" намекнул, что Украина определила первые 500 целей в беларуси, если лукашенко решится вступить в войну на стороне рф

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди намекнул на наличие плана нанесения ударов по беларуси, если страна все же решится вступить в войну против Украины - на карандаше первые 500 целей, передает УНН.

Минскому гауляйтеру лукашеску: лающая собака не кусает. Хищная птица не такова. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине