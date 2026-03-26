Британія почне силове перехоплення суден російського тіньового флоту

Велика Британія перехоплюватиме і оглядатиме у своїх водах судна з російського "тіньового флоту", посилюючи європейський тиск на москву, яка завдяки експорту контрабандної нафти фінансує війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на офіс прем'єр-міністра Королівства Кіра Стармера, інформує УНН.

Зазначається, що цей крок має на меті завдати удару по російському диктатору володимиру путіну, який "використовує флот для отримання доходів для підтримки нападів на свого сусіда".

путін потирає руки через війну на Близькому Сході, бо вважає, що вищі ціни на нафту дозволять йому наповнити свої кишені. Ось чому ми ще наполегливіше переслідуємо його тіньовий флот, не лише захищаючи Британію, але й позбавляючи військову машину путіна брудних прибутків, які фінансують його варварську кампанію в Україні