Британія почне силове перехоплення суден російського тіньового флоту
Київ • УНН
Британські військові оглядатимуть танкери рф у своїх водах для блокування доходів путіна. Це змусить агресора обирати дорожчі маршрути в обхід Ла-Маншу.
Велика Британія перехоплюватиме і оглядатиме у своїх водах судна з російського "тіньового флоту", посилюючи європейський тиск на москву, яка завдяки експорту контрабандної нафти фінансує війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на офіс прем'єр-міністра Королівства Кіра Стармера, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що цей крок має на меті завдати удару по російському диктатору володимиру путіну, який "використовує флот для отримання доходів для підтримки нападів на свого сусіда".
путін потирає руки через війну на Близькому Сході, бо вважає, що вищі ціни на нафту дозволять йому наповнити свої кишені. Ось чому ми ще наполегливіше переслідуємо його тіньовий флот, не лише захищаючи Британію, але й позбавляючи військову машину путіна брудних прибутків, які фінансують його варварську кампанію в Україні
Видання вказує, що цей крок означає, що російські кораблі, які прагнуть уникнути перехоплення, повинні будуть триматися подалі від британських вод, таких як Ла-Манш, що призведе до збільшення вартості судноплавства.
Британські військові та правоохоронці пройшли підготовку до різних сценаріїв. До них належать абордаж суден, які не здаються, озброєні або використовують високотехнологічні методи уникнення захоплення
ЗМІ додає, що останніми тижнями війська військово-морського флоту Британії надавали допомогу країнам-учасницям Об'єднаного експедиційного корпусу, включно з Фінляндією, Швецією та Естонією, у відстеженні суден "тіньового флоту".
Нагадаємо
Днями Президент України Володимир Зеленський розповів про роботу з європейськими партнерами над тим, щоб вони не тільки зупиняли "тіньові" судна, але й блокували їх та конфісковували нафту.
Французькі ВМС захопили російський "тіньовий" танкер Deyna під прапором Мозамбіку20.03.26, 14:18 • 4828 переглядiв