ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.8м/с
72%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Андрій Сибіга
Блогери
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Техніка
Instagram

Британія почне силове перехоплення суден російського тіньового флоту

Київ • УНН

 • 706 перегляди

Британські військові оглядатимуть танкери рф у своїх водах для блокування доходів путіна. Це змусить агресора обирати дорожчі маршрути в обхід Ла-Маншу.

Велика Британія перехоплюватиме і оглядатиме у своїх водах судна з російського "тіньового флоту", посилюючи європейський тиск на москву, яка завдяки експорту контрабандної нафти фінансує війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на офіс прем'єр-міністра Королівства Кіра Стармера, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цей крок має на меті завдати удару по російському диктатору володимиру путіну, який "використовує флот для отримання доходів для підтримки нападів на свого сусіда".

путін потирає руки через війну на Близькому Сході, бо вважає, що вищі ціни на нафту дозволять йому наповнити свої кишені. Ось чому ми ще наполегливіше переслідуємо його тіньовий флот, не лише захищаючи Британію, але й позбавляючи військову машину путіна брудних прибутків, які фінансують його варварську кампанію в Україні

- сказав Стармер.

Видання вказує, що цей крок означає, що російські кораблі, які прагнуть уникнути перехоплення, повинні будуть триматися подалі від британських вод, таких як Ла-Манш, що призведе до збільшення вартості судноплавства.

Британські військові та правоохоронці пройшли підготовку до різних сценаріїв. До них належать абордаж суден, які не здаються, озброєні або використовують високотехнологічні методи уникнення захоплення

- йдеться у статті.

ЗМІ додає, що останніми тижнями війська військово-морського флоту Британії надавали допомогу країнам-учасницям Об'єднаного експедиційного корпусу, включно з Фінляндією, Швецією та Естонією, у відстеженні суден "тіньового флоту".

Нагадаємо

Днями Президент України Володимир Зеленський розповів про роботу з європейськими партнерами над тим, щоб вони не тільки зупиняли "тіньові" судна, але й блокували їх та конфісковували нафту.

Французькі ВМС захопили російський "тіньовий" танкер Deyna під прапором Мозамбіку20.03.26, 14:18 • 4828 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Кір Стармер
Велика Британія
Україна