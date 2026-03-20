Погода
Графіки відключень електроенергії
Французькі ВМС захопили російський "тіньовий" танкер Deyna під прапором Мозамбіку

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Франція затримала судно Deyna біля берегів Алжиру за порушення санкцій. Президент Макрон заявив про боротьбу з фінансуванням воєнних зусиль росії.

Фото: x.com/EmmanuelMacron

Військово-морські сили Франції у Середземному морі захопили танкер "Deyna", що прямував з росії під прапором Мозамбіку. Про це повідомив у соцмережі "Х" президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.

Деталі

Судно йшло під прапором Мозамбіку та було затримано поблизу берегів Алжиру. Як зазначив французький президент, кораблі, які обходять міжнародні санкції та порушують морське право, є військовими спекулянтами.

Війна в Ірані не відволіче Францію від підтримки України, де триває агресивна війна росії. Ці кораблі, які обходять міжнародні санкції та порушують морське право, є військовими спекулянтами. Вони прагнуть накопичити прибуток та фінансувати воєнні зусилля росії. Ми цього не допустимо

- заявив Макрон.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити санкції та арештовувати "тіньовий флот" рф через загрозу Європі.

Водночас премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання "коаліції охочих" заявив, що один із найефективніших шляхів посилення тиску на росію полягає в блокуванні її "тіньового флоту" та повʼязаних із ним схем обходу санкцій.

Євген Устименко

