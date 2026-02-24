"Тіньовий флот" залишається ключовим інструментом обходу санкцій росією - Стармер

$43.300.02
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
09:05 • 16794 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 15774 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 15340 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
07:45 • 15969 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 15452 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 21962 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
23 лютого, 17:38 • 40350 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30741 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 30312 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
Одещина відновлює електропостачання після російських атак: 18 тисяч абонентів залишаються без світла
Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп'янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідування
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рф
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі Міноборони
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
09:05 • 16797 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 41104 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:20 • 61040 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
23 лютого, 13:02 • 64353 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 157229 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Франція
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчя
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі
"Тіньовий флот" залишається ключовим інструментом обходу санкцій росією - Стармер

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про необхідність блокування "тіньового флоту" росії для посилення тиску. Під санкції вже потрапили сотні суб'єктів, включаючи 48 суден "тіньового флоту" та "транснефть".

"Тіньовий флот" залишається ключовим інструментом обходу санкцій росією - Стармер

Один із найефективніших шляхів посилення тиску на росію полягає в блокуванні її "тіньового флоту" та повʼязаних із ним схем обходу санкцій. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання "коаліції охочих", передає УНН.

Деталі

За його словами, під санкціями вже опинилися сотні субʼєктів, які фінансують війну.

"Ідеться про понад 300 компаній і організацій, а також субʼєкти третіх країн, включно з "транснефтью" та 48 суднами тіньового флоту", – зазначив Стармер.

Він наголосив, що роботу в цьому напрямку потрібно прискорювати.

Ми маємо рухатися швидше у напрямку тіньового флоту, бо це залишається ключовим інструментом обходу санкцій

– сказав британський премʼєр.

Нагадаємо

Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти росії, запровадивши майже 300 нових обмежень, через чотири роки після повномасштабного вторгнення. Санкції спрямовані на скорочення нафтових доходів рф, включаючи "транснєфть" та "тіньовий флот".

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Велика Британія