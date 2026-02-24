"Тіньовий флот" залишається ключовим інструментом обходу санкцій росією - Стармер
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про необхідність блокування "тіньового флоту" росії для посилення тиску. Під санкції вже потрапили сотні суб'єктів, включаючи 48 суден "тіньового флоту" та "транснефть".
Один із найефективніших шляхів посилення тиску на росію полягає в блокуванні її "тіньового флоту" та повʼязаних із ним схем обходу санкцій. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання "коаліції охочих", передає УНН.
Деталі
За його словами, під санкціями вже опинилися сотні субʼєктів, які фінансують війну.
"Ідеться про понад 300 компаній і організацій, а також субʼєкти третіх країн, включно з "транснефтью" та 48 суднами тіньового флоту", – зазначив Стармер.
Він наголосив, що роботу в цьому напрямку потрібно прискорювати.
Ми маємо рухатися швидше у напрямку тіньового флоту, бо це залишається ключовим інструментом обходу санкцій
Нагадаємо
Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти росії, запровадивши майже 300 нових обмежень, через чотири роки після повномасштабного вторгнення. Санкції спрямовані на скорочення нафтових доходів рф, включаючи "транснєфть" та "тіньовий флот".