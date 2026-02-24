"Теневой флот" остается ключевым инструментом обхода санкций россией - Стармер
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости блокирования "теневого флота" россии для усиления давления. Под санкции уже попали сотни субъектов, включая 48 судов "теневого флота" и "Транснефть".
Один из самых эффективных путей усиления давления на Россию заключается в блокировании ее "теневого флота" и связанных с ним схем обхода санкций. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "коалиции желающих", передает УНН.
Детали
По его словам, под санкциями уже оказались сотни субъектов, финансирующих войну.
"Речь идет о более чем 300 компаниях и организациях, а также субъектах третьих стран, включая "Транснефть" и 48 судов теневого флота", – отметил Стармер.
Он подчеркнул, что работу в этом направлении нужно ускорять.
Мы должны двигаться быстрее в направлении теневого флота, потому что это остается ключевым инструментом обхода санкций
Напомним
Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против России, введя почти 300 новых ограничений, спустя четыре года после полномасштабного вторжения. Санкции направлены на сокращение нефтяных доходов РФ, включая "Транснефть" и "теневой флот".