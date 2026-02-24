"Теневой флот" остается ключевым инструментом обхода санкций россией - Стармер

$43.300.02
Генштаб подтвердил поражение МТЗ подразделения "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с использованием ATACMS
Эксклюзив
09:05 • 15829 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 15143 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 14727 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 15470 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 15139 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 21789 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 40250 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30698 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 30274 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Одесская область восстанавливает электроснабжение после российских атак: 18 тысяч абонентов остаются без света24 февраля, 02:21 • 11067 просмотра
Волонтер пострадал от атаки FPV-дрона на Купянщине во время эвакуации местных: прокуратура начала расследованиеPhoto24 февраля, 02:58 • 6106 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 18401 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo09:17 • 5192 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 11676 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 15839 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 40617 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 60605 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 63925 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 156793 просмотра
"Теневой флот" остается ключевым инструментом обхода санкций россией - Стармер

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости блокирования "теневого флота" россии для усиления давления. Под санкции уже попали сотни субъектов, включая 48 судов "теневого флота" и "Транснефть".

"Теневой флот" остается ключевым инструментом обхода санкций россией - Стармер

Один из самых эффективных путей усиления давления на Россию заключается в блокировании ее "теневого флота" и связанных с ним схем обхода санкций. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "коалиции желающих", передает УНН.

Детали

По его словам, под санкциями уже оказались сотни субъектов, финансирующих войну.

"Речь идет о более чем 300 компаниях и организациях, а также субъектах третьих стран, включая "Транснефть" и 48 судов теневого флота", – отметил Стармер.

Он подчеркнул, что работу в этом направлении нужно ускорять.

Мы должны двигаться быстрее в направлении теневого флота, потому что это остается ключевым инструментом обхода санкций

– сказал британский премьер.

Напомним

Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против России, введя почти 300 новых ограничений, спустя четыре года после полномасштабного вторжения. Санкции направлены на сокращение нефтяных доходов РФ, включая "Транснефть" и "теневой флот".

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Кир Стармер
Великобритания