Французские ВМС захватили российский "теневой" танкер Deyna под флагом Мозамбика

Военно-морские силы Франции в Средиземном море захватили танкер "Deyna", следовавший из россии под флагом Мозамбика. Об этом сообщил в соцсети "Х" президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.

Судно шло под флагом Мозамбика и было задержано у берегов Алжира. Как отметил французский президент, корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами.

Война в Иране не отвлечет Францию от поддержки Украины, где продолжается агрессивная война россии. Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся накопить прибыль и финансировать военные усилия россии. Мы этого не допустим - заявил Макрон.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить санкции и арестовывать "теневой флот" рф из-за угрозы Европе.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "коалиции желающих" заявил, что один из самых эффективных путей усиления давления на россию заключается в блокировании ее "теневого флота" и связанных с ним схем обхода санкций.