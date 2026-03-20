ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4м/с
35%
748мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Антониу Кошта
Андрей Шевченко
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Европа
Франция
Реклама
УНН Lite
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo09:59 • 11566 просмотра
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video19 марта, 15:27 • 24171 просмотра
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве19 марта, 14:00 • 26926 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 61610 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 37147 просмотра
Актуальное
Техника
Ка-50
Золото
Таймс
MIM-104 Patriot

Французские ВМС захватили российский "теневой" танкер Deyna под флагом Мозамбика

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

Франция задержала судно Deyna у берегов Алжира за нарушение санкций. Президент Макрон заявил о борьбе с финансированием военных усилий россии.

Фото: x.com/EmmanuelMacron

Военно-морские силы Франции в Средиземном море захватили танкер "Deyna", следовавший из россии под флагом Мозамбика. Об этом сообщил в соцсети "Х" президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.

Подробности

Судно шло под флагом Мозамбика и было задержано у берегов Алжира. Как отметил французский президент, корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами.

Война в Иране не отвлечет Францию от поддержки Украины, где продолжается агрессивная война россии. Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся накопить прибыль и финансировать военные усилия россии. Мы этого не допустим

- заявил Макрон.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить санкции и арестовывать "теневой флот" рф из-за угрозы Европе.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "коалиции желающих" заявил, что один из самых эффективных путей усиления давления на россию заключается в блокировании ее "теневого флота" и связанных с ним схем обхода санкций.

Евгений Устименко

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Андрей Сибига
Кир Стармер
Мозамбик
Эмманюэль Макрон
Алжир
Франция
Великобритания
Европа
Украина
Иран