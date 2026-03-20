Французские ВМС захватили российский "теневой" танкер Deyna под флагом Мозамбика
Киев • УНН
Франция задержала судно Deyna у берегов Алжира за нарушение санкций. Президент Макрон заявил о борьбе с финансированием военных усилий россии.
Военно-морские силы Франции в Средиземном море захватили танкер "Deyna", следовавший из россии под флагом Мозамбика. Об этом сообщил в соцсети "Х" президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.
Судно шло под флагом Мозамбика и было задержано у берегов Алжира. Как отметил французский президент, корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами.
Война в Иране не отвлечет Францию от поддержки Украины, где продолжается агрессивная война россии. Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся накопить прибыль и финансировать военные усилия россии. Мы этого не допустим
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить санкции и арестовывать "теневой флот" рф из-за угрозы Европе.
В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "коалиции желающих" заявил, что один из самых эффективных путей усиления давления на россию заключается в блокировании ее "теневого флота" и связанных с ним схем обхода санкций.