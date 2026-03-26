Великобритания начнет силовой перехват судов российского теневого флота

Великобритания будет перехватывать и досматривать в своих водах суда из российского «теневого флота», усиливая европейское давление на Москву, которая благодаря экспорту контрабандной нефти финансирует войну против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на офис премьер-министра Королевства Кира Стармера, информирует УНН.

Отмечается, что этот шаг имеет целью нанести удар по российскому диктатору Владимиру Путину, который «использует флот для получения доходов для поддержки нападений на своего соседа».

Путин потирает руки из-за войны на Ближнем Востоке, потому что считает, что более высокие цены на нефть позволят ему наполнить свои карманы. Вот почему мы еще настойчивее преследуем его теневой флот, не только защищая Британию, но и лишая военную машину Путина грязных прибылей, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине - сказал Стармер.

Издание указывает, что этот шаг означает, что российские корабли, стремящиеся избежать перехвата, должны будут держаться подальше от британских вод, таких как Ла-Манш, что приведет к увеличению стоимости судоходства.

Британские военные и правоохранители прошли подготовку к различным сценариям. К ним относятся абордаж судов, которые не сдаются, вооружены или используют высокотехнологичные методы избегания захвата - говорится в статье.

СМИ добавляет, что в последние недели войска военно-морского флота Британии оказывали помощь странам-участницам Объединенного экспедиционного корпуса, включая Финляндию, Швецию и Эстонию, в отслеживании судов «теневого флота».

На днях Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работе с европейскими партнерами над тем, чтобы они не только останавливали «теневые» суда, но и блокировали их и конфисковывали нефть.

