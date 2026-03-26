Великобритания начнет силовой перехват судов российского теневого флота

ukenru
25 марта, 18:28 • 13975 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 33869 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 59157 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 66151 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 53551 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 59240 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 75188 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 61481 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 57543 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 55644 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
65%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Wizz Air объявила о подготовке к возвращению в Украину, ищет пилотов25 марта, 20:25 • 11280 просмотра
Археологи нашли останки легендарного д'Артаньяна - СМИ25 марта, 21:14 • 13531 просмотра
Латвия вручила ноту протеста представителю рф из-за нарушения воздушного пространства дроном25 марта, 21:35 • 7074 просмотра
США начнут наземную операцию в Иране в ближайшее время - СМИ26 марта, 00:18 • 6120 просмотра
Йельский университет: «Газпром» и «Роснефть» финансировали депортацию тысяч украинских детей в РФ02:14 • 9876 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 59157 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 66151 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 43512 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 48668 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 49777 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Джеффри Эпштейн
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 25537 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 62065 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 38362 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 67596 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 68019 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Шахед-136
Техника

Великобритания начнет силовой перехват судов российского теневого флота

Киев • УНН

 • 2110 просмотра

Британские военные будут осматривать танкеры РФ в своих водах для блокирования доходов Путина. Это заставит агрессора выбирать более дорогие маршруты в обход Ла-Манша.

Великобритания начнет силовой перехват судов российского теневого флота

Великобритания будет перехватывать и досматривать в своих водах суда из российского «теневого флота», усиливая европейское давление на Москву, которая благодаря экспорту контрабандной нефти финансирует войну против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на офис премьер-министра Королевства Кира Стармера, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот шаг имеет целью нанести удар по российскому диктатору Владимиру Путину, который «использует флот для получения доходов для поддержки нападений на своего соседа».

Путин потирает руки из-за войны на Ближнем Востоке, потому что считает, что более высокие цены на нефть позволят ему наполнить свои карманы. Вот почему мы еще настойчивее преследуем его теневой флот, не только защищая Британию, но и лишая военную машину Путина грязных прибылей, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине

- сказал Стармер.

Издание указывает, что этот шаг означает, что российские корабли, стремящиеся избежать перехвата, должны будут держаться подальше от британских вод, таких как Ла-Манш, что приведет к увеличению стоимости судоходства.

Британские военные и правоохранители прошли подготовку к различным сценариям. К ним относятся абордаж судов, которые не сдаются, вооружены или используют высокотехнологичные методы избегания захвата

- говорится в статье.

СМИ добавляет, что в последние недели войска военно-морского флота Британии оказывали помощь странам-участницам Объединенного экспедиционного корпуса, включая Финляндию, Швецию и Эстонию, в отслеживании судов «теневого флота».

Напомним

На днях Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работе с европейскими партнерами над тем, чтобы они не только останавливали «теневые» суда, но и блокировали их и конфисковывали нефть.

Французские ВМС захватили российский "теневой" танкер Deyna под флагом Мозамбика20.03.26, 14:18 • 4830 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Кир Стармер
Великобритания
Украина