21 березня, 12:15 • 15676 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 34228 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 38641 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 58002 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 82647 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 44752 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 42040 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 34551 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 51841 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20993 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Зеленський: ми працюємо над конфіскацією нафти з суден тіньового флоту рф

Київ • УНН

 • 1370 перегляди

Україна з партнерами розробляє механізм блокування танкерів та вилучення сировини. Франція вже затримала підсанкційне судно з російською нафтою.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 березня розповів про роботу з європейськими партнерами над тим, щоб вони не тільки зупиняли "тіньові" судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН. 

Деталі

"Цими днями є ще один, на мій погляд, сильний крок: Франція затримала танкер "тіньового флоту", який Росія використовує для транспортування нафти. Цей танкер вже під санкціями України, вже під санкціями Британії, Європейського Союзу та Америки. Але все одно росіяни його використовують. Системно транспортують не тільки російську, але й іранську нафту", – сказав Зеленський. 

Він зазначив, що це реальні спільники – Росія та іранський режим. 

"Поки війна триває, поки удари тривають, повинен тривати і тиск на агресора. Ми працюємо з європейськими країнами, щоб у них законодавче регулювання дозволяло не тільки зупиняти такі судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту. Це повинно бути. Дякую Франції та усім іншим партнерам в Європі, які діють рішуче. Дуже дякую", – сказав президент.

Сьогодні вже була зустріч нашої команди в Америці, команди продовжать спілкуватись і завтра - Зеленський21.03.26, 21:08 • 1896 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Санкції
Війна в Україні
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран