Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Зеленский: мы работаем над конфискацией нефти с судов теневого флота рф

Киев • УНН

 • 1548 просмотра

Украина с партнерами разрабатывает механизм блокировки танкеров и изъятия сырья. Франция уже задержала подсанкционное судно с российской нефтью.

Зеленский: мы работаем над конфискацией нефти с судов теневого флота рф

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 21 марта рассказал о работе с европейскими партнерами над тем, чтобы они не только останавливали "теневые" суда, но и блокировали их и конфисковывали нефть. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН. 

"На днях есть еще один, на мой взгляд, сильный шаг: Франция задержала танкер "теневого флота", который Россия использует для транспортировки нефти. Этот танкер уже под санкциями Украины, уже под санкциями Британии, Европейского Союза и Америки. Но все равно россияне его используют. Системно транспортируют не только российскую, но и иранскую нефть", – сказал Зеленский. 

Он отметил, что это реальные сообщники – Россия и иранский режим. 

"Пока война продолжается, пока удары продолжаются, должно продолжаться и давление на агрессора. Мы работаем с европейскими странами, чтобы у них законодательное регулирование позволяло не только останавливать такие суда, но и блокировать их и конфисковывать нефть. Это должно быть. Спасибо Франции и всем другим партнерам в Европе, которые действуют решительно. Большое спасибо", – сказал президент.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Санкции
Война в Украине
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран