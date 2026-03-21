Зеленский: мы работаем над конфискацией нефти с судов теневого флота рф
Киев • УНН
Украина с партнерами разрабатывает механизм блокировки танкеров и изъятия сырья. Франция уже задержала подсанкционное судно с российской нефтью.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 21 марта рассказал о работе с европейскими партнерами над тем, чтобы они не только останавливали "теневые" суда, но и блокировали их и конфисковывали нефть. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
"На днях есть еще один, на мой взгляд, сильный шаг: Франция задержала танкер "теневого флота", который Россия использует для транспортировки нефти. Этот танкер уже под санкциями Украины, уже под санкциями Британии, Европейского Союза и Америки. Но все равно россияне его используют. Системно транспортируют не только российскую, но и иранскую нефть", – сказал Зеленский.
Он отметил, что это реальные сообщники – Россия и иранский режим.
"Пока война продолжается, пока удары продолжаются, должно продолжаться и давление на агрессора. Мы работаем с европейскими странами, чтобы у них законодательное регулирование позволяло не только останавливать такие суда, но и блокировать их и конфисковывать нефть. Это должно быть. Спасибо Франции и всем другим партнерам в Европе, которые действуют решительно. Большое спасибо", – сказал президент.
Сегодня уже состоялась встреча нашей команды в Америке, команды продолжат общаться и завтра - Зеленский21.03.26, 21:08 • 2064 просмотра