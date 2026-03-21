Сегодня уже состоялась встреча нашей команды в Америке, команды продолжат общаться и завтра - Зеленский
Киев • УНН
Украинская делегация встретилась со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в США. Стороны обсуждают условия завершения войны и готовность России к миру.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 21 марта сообщил, что сегодня уже состоялась встреча украинской команды с переговорщиками в США, пишет УНН.
Наша команда сейчас в Америке. Была уже встреча сегодня. С американской стороны — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается, и мы стараемся закончить эту войну — войну России против Украины. Война никому не нужна. Команды продолжат общаться и завтра. И самое главное — понять, насколько российская сторона готова идти к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно. Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только возросли
Он добавил, что еще будет подробный доклад команды.
Как ранее писал УНН, политическая группа во главе с Умеровым и Будановым проведет встречу в США для завершения войны. Зеленский заявил о готовности сторон к содержательному диалогу.