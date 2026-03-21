Сьогодні вже була зустріч нашої команди в Америці, команди продовжать спілкуватись і завтра - Зеленський
Київ • УНН
Українська делегація зустрілася зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у США. Сторони обговорюють умови завершення війни та готовність Росії до миру.
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 березня повідомив, що сьогодні вже відбулася зустріч української команди з переговорниками у США, пише УНН.
Наша команда зараз в Америці. Була вже зустріч сьогодні. З американської сторони — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Важливо для усіх нас у світі, що дипломатія продовжується, і ми намагаємось закінчити цю війну — війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна. Команди продовжать спілкуватись і завтра. І найголовніше — зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни та наскільки вони готові робити це чесно та достойно. Тим більше зараз, коли через іранську ситуацію геополітичні проблеми тільки зросли
Він додав, що ще буде детальна доповідь команди.
