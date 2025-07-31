$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
12:18 • 2390 перегляди
Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі
12:07 • 10315 перегляди
Зеленський підписав закон про НАБУ та САП
10:55 • 10828 перегляди
Рада збільшила видатки на оборону
10:17 • 18896 перегляди
Рада відновила повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом
Ексклюзив
07:35 • 27137 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 163595 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 208487 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 108791 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:57 • 93314 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 133550 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.9м/с
64%
746мм
Популярнi новини
Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи31 липня, 03:22 • 56616 перегляди
Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП31 липня, 04:00 • 51217 перегляди
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога31 липня, 04:50 • 51084 перегляди
До 10 людей можуть бути під завалами у Києві після атаки рф - МВС31 липня, 06:16 • 41657 перегляди
"Нехай стежить за своїми словами": Трамп відповів медведєву на його погрози США війною06:53 • 61230 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 163565 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 208459 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 151072 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 169640 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 211402 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 104984 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 167827 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 225136 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 271552 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 203707 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
Facebook
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

Зеленський підписав закон про НАБУ та САП

Київ • УНН

 • 10296 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо НАБУ та САП. Документ раніше був поданий ним і проголосований парламентом.

Зеленський підписав закон про НАБУ та САП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже підписав поданий ним і проголосований парламентом законопроєкт щодо НАБУ та САП, пише УНН.

Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту - тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави

- написав Зеленський у соцмережах.

Свириденко про відновлення повноваження НАБУ та САП: України проінформує партнерів щодо рішення Ради31.07.25, 14:35 • 918 переглядiв

Нагадаємо

31 липня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП. Також 326 нардепів проголосували "за" те, щоб законопроєкт було невідкладно підписано.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час пленарного засідання невідкладно підписав президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП.

Комісарка ЄС Кос відреагувала на ухвалення законопроєкту про НАБУ та САП31.07.25, 14:07 • 3194 перегляди

Це сталося після того, як 22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

Анна Мурашко

Політика
Національне антикорупційне бюро України
Володимир Зеленський