Зеленський підписав закон про НАБУ та САП
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо НАБУ та САП. Документ раніше був поданий ним і проголосований парламентом.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже підписав поданий ним і проголосований парламентом законопроєкт щодо НАБУ та САП, пише УНН.
Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту - тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави
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31 липня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП. Також 326 нардепів проголосували "за" те, щоб законопроєкт було невідкладно підписано.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час пленарного засідання невідкладно підписав президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП.
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Це сталося після того, як 22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.
Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.
24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.