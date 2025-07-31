Комісарка ЄС Кос відреагувала на ухвалення законопроєкту про НАБУ та САП
Київ • УНН
Єврокомісарка Марта Кос відреагувала на ухвалення ВР законопроєкту щодо НАБУ та САП, зазначивши відновлення ключових запобіжників.
Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос відреагувала на ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо НАБУ та САП, зазначивши відновлення ключових запобіжників, про що написала у X, пише УНН.
Верховна Рада виправила минулотижневе рішення, що підривало незалежність НАБУ та САП. Сьогоднішній закон відновлює ключові запобіжники, але виклики залишаються. ЄС підтримує вимоги громадян України щодо реформ. Захист базових цінностей і боротьба з корупцією мають бути пріоритетом
Нагадаємо
31 липня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП. Також 326 нардепів проголосували "за" те, щоб законопроєкт було невідкладно підписано.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час пленарного засідання невідкладно підписав президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП.
Це сталося після того, як 22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.
Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.
24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.