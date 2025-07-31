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Комиссар ЕС Кос отреагировала на принятие законопроекта о НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Еврокомиссар Марта Кос отреагировала на принятие ВР законопроекта относительно НАБУ и САП, отметив восстановление ключевых предохранителей.

Комиссар ЕС Кос отреагировала на принятие законопроекта о НАБУ и САП

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос отреагировала на принятие Верховной Радой законопроекта относительно НАБУ и САП, отметив восстановление ключевых предохранителей, о чем написала в X, пишет УНН.

Верховная Рада исправила прошлонедельное решение, подрывавшее независимость НАБУ и САП. Сегодняшний закон восстанавливает ключевые предохранители, но вызовы остаются. ЕС поддерживает требования граждан Украины относительно реформ. Защита базовых ценностей и борьба с коррупцией должны быть приоритетом

- написала Кос.

Напомним

31 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. Также 326 нардепов проголосовали "за" то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пленарного заседания безотлагательно подписал президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП.

Это произошло после того, как 22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.

Юлия Шрамко

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