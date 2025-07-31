Свириденко про відновлення повноваження НАБУ та САП: України проінформує партнерів щодо рішення Ради

Кабінет міністрів України проінформує усіх партнерів щодо ухваленого рішення Верховної Ради про відновлення повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом.

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.

Дякую усім депутатам, які підтримали президентський законопроєкт щодо гарантування незалежності НАБУ і САП та захисту органів правопорядку від будь-яких зовнішніх впливів. Закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів та зміцнює всю систему правопорядку. Це чітка відповідь на очікування суспільства та наших європейських партнерів