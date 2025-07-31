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Свириденко про відновлення повноваження НАБУ та САП: України проінформує партнерів щодо рішення Ради

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Кабінет міністрів України проінформує партнерів про відновлення повноважень НАБУ та САП президентським законопроєктом. Це рішення зміцнює антикорупційні органи та систему правопорядку.

Свириденко про відновлення повноваження НАБУ та САП: України проінформує партнерів щодо рішення Ради

Кабінет міністрів України проінформує усіх партнерів щодо ухваленого рішення Верховної Ради про відновлення повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом.

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.  

Дякую усім депутатам, які підтримали президентський законопроєкт щодо гарантування незалежності НАБУ і САП та захисту органів правопорядку від будь-яких зовнішніх впливів. Закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів та зміцнює всю систему правопорядку. Це чітка відповідь на очікування суспільства та наших європейських партнерів

- написала Свириденко у Facebook.

Вона наголосила, що Україна проінформує про рішення партнерів.  

Уряд України проінформує усіх партнерів щодо ухваленого рішення

- додала Свириденко.

Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції наголосив, що парламент України посилив незалежність НАБУ та САП.   

Стійкість курсу України на реформи - це постійна кропітка робота всієї держави. Вдячний усім за підтвердження відданості реформам і стійкості у спільному прагненні до змін. Продовжуємо забезпечувати ефективність та незалежність антикорупційної інфраструктури як невід’ємної частини європейської інтеграції України

- прокоментував рішення Качка.  

Міністр закордонних справ також прокоментував рішення ВР щодо НАБУ та САП, та заявив, що Україна віддана реформам та боротьбі з корупцією на шляху до ЄС та НАТО.

Комісарка ЄС Кос відреагувала на ухвалення законопроєкту про НАБУ та САП31.07.25, 14:07 • 2500 переглядiв

 Доповнення

Раніше в матеріалі New York Times йшлось про те, що Європейський Союз скорочує частину допомоги Україні через рішення, де-факто, ліквідувати незалежність Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Контекст

22 липня, Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.    

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.    

24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.    

31 липня Рада відновила повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом. 

Анна Мурашко

Політика
Юлія Свириденко
The New York Times
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
НАТО
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна