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Свириденко о восстановлении полномочий НАБУ и САП: Украина проинформирует партнеров о решении Рады

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Кабинет министров Украины проинформирует партнеров о восстановлении полномочий НАБУ и САП президентским законопроектом. Это решение укрепляет антикоррупционные органы и систему правопорядка.

Свириденко о восстановлении полномочий НАБУ и САП: Украина проинформирует партнеров о решении Рады

Кабинет министров Украины проинформирует всех партнеров о принятом решении Верховной Рады о восстановлении полномочий НАБУ и САП президентским законопроектом.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.  

Спасибо всем депутатам, которые поддержали президентский законопроект по гарантированию независимости НАБУ и САП и защите органов правопорядка от любых внешних влияний. Закон снимает вопросы относительно рисков вмешательства в работу антикоррупционных органов и укрепляет всю систему правопорядка. Это четкий ответ на ожидания общества и наших европейских партнеров

- написала Свириденко в Facebook.

Она подчеркнула, что Украина проинформирует о решении партнеров.  

Правительство Украины проинформирует всех партнеров о принятом решении

- добавила Свириденко.

Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции подчеркнул, что парламент Украины усилил независимость НАБУ и САП.   

Устойчивость курса Украины на реформы - это постоянная кропотливая работа всего государства. Благодарен всем за подтверждение преданности реформам и стойкости в общем стремлении к изменениям. Продолжаем обеспечивать эффективность и независимость антикоррупционной инфраструктуры как неотъемлемой части европейской интеграции Украины

- прокомментировал решение Качка.  

Министр иностранных дел также прокомментировал решение ВР относительно НАБУ и САП, и заявил, что Украина привержена реформам и борьбе с коррупцией на пути в ЕС и НАТО.

Комиссар ЕС Кос отреагировала на принятие законопроекта о НАБУ и САП31.07.25, 14:07 • 2586 просмотров

 Дополнение

Ранее в материале New York Times говорилось о том, что Европейский Союз сокращает часть помощи Украине из-за решения, де-факто, ликвидировать независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Контекст

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.    

Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.    

24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект по усилению полномочий НАБУ и САП.    

31 июля Рада восстановила полномочия НАБУ и САП президентским законопроектом. 

Анна Мурашко

политика
Юлия Свириденко
Нью-Йорк Таймс
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
НАТО
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина