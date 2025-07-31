Свириденко о восстановлении полномочий НАБУ и САП: Украина проинформирует партнеров о решении Рады

Кабинет министров Украины проинформирует всех партнеров о принятом решении Верховной Рады о восстановлении полномочий НАБУ и САП президентским законопроектом.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Спасибо всем депутатам, которые поддержали президентский законопроект по гарантированию независимости НАБУ и САП и защите органов правопорядка от любых внешних влияний. Закон снимает вопросы относительно рисков вмешательства в работу антикоррупционных органов и укрепляет всю систему правопорядка. Это четкий ответ на ожидания общества и наших европейских партнеров - написала Свириденко в Facebook.

Она подчеркнула, что Украина проинформирует о решении партнеров.

Правительство Украины проинформирует всех партнеров о принятом решении - добавила Свириденко.

Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции подчеркнул, что парламент Украины усилил независимость НАБУ и САП.

Устойчивость курса Украины на реформы - это постоянная кропотливая работа всего государства. Благодарен всем за подтверждение преданности реформам и стойкости в общем стремлении к изменениям. Продолжаем обеспечивать эффективность и независимость антикоррупционной инфраструктуры как неотъемлемой части европейской интеграции Украины - прокомментировал решение Качка.

Министр иностранных дел также прокомментировал решение ВР относительно НАБУ и САП, и заявил, что Украина привержена реформам и борьбе с коррупцией на пути в ЕС и НАТО.

Комиссар ЕС Кос отреагировала на принятие законопроекта о НАБУ и САП

Дополнение

Ранее в материале New York Times говорилось о том, что Европейский Союз сокращает часть помощи Украине из-за решения, де-факто, ликвидировать независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Контекст

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект по усилению полномочий НАБУ и САП.

31 июля Рада восстановила полномочия НАБУ и САП президентским законопроектом.