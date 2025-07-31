Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о НАБУ и САП. Документ ранее был подан им и проголосован парламентом.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже подписал поданный им и проголосованный парламентом законопроект относительно НАБУ и САП, пишет УНН.
Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта - теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства
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Напомним
31 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. Также 326 нардепов проголосовали "за" то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пленарного заседания безотлагательно подписал президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП.
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Это произошло после того, как 22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.
Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.
24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект относительно усиления полномочий НАБУ и САП.