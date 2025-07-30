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Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Дональд Трамп серйозно розглядає повне президентське помилування для репера Шона "Diddy" Комбса, вирок якому очікується в жовтні. Білий дім не коментує, але джерела підтверджують обговорення.

Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ

Дональд Трамп всерйоз розглядає можливість надання реперу Шону "Diddy" Комбсу повного президентського помилування напередодні винесення йому вироку, який очікується у жовтні цього року. Білий дім офіційно нічого не каже. Про це повідомили Deadline джерела в адміністрації Трампа, передає УНН.

Деталі

Майже за два місяці після того, як Трамп публічно висловив в Овальному кабінеті ідею про помилування Diddy, "серйозно розглядається" можливість помилування Комбса

- йдеться в повідомленні.

Крім того, оскільки кілька соратників Комбса зверталися до Білого дому з промовою, інші інсайдери підтверджують, що тема перейшла з "чергової істерики Трампа на рівень події, що ставить під сумнів правосуддя", оскільки Комбса було визнано частково винним у його справі про торгівлю людьми в цілях сексуальної експлуатації в Нью-Йорку на початку цього місяця.

Звичайно, як свідчать численні сторони, світ Трампа - це свого роду американські гірки, і будь-яке рішення про помилування Комбса буде під питанням доти, доки президент США не поставить свій підпис на папері.

У бесіді з Deadline захист Комбса на чолі з Марком Агніфіло та Тіні Гераго відмовилися коментувати будь-які розмови про помилування свого клієнта. Хоча низка людей, близьких до Комбсу як особисто, так і професійно, активно домагалися від Білого дому дозволу на помилування репера, сам захист не брав у цьому процесі жодної суттєвої участі.

За словами представника адміністрації, з Пенсільванія-авеню, 1600 у відповіді говорилося, що "Білий дім не коментуватиме наявність чи відсутність будь-якого прохання про помилування".

Як повідомляють різні джерела, розгляд питання про помилування Комбса в Овальному кабінеті зріс останніми днями. Зростання інтересу також відбувається на тлі того, що президент США, який відвертає увагу від політики, стикається з повстанням своїх прихильників у MAGA через небажання Міністерства юстиції оприлюднювати обіцяні файли щодо померлого Джеффрі Епштейна.

Трамп обурюється через домінування скандалу з Епштейном у заголовках новин - ЗМІ 28.07.25, 10:17 • 4389 переглядiв

Довідка

1600 Pennsylvania Avenue (Пенсільванія-авеню, 1600) - це адреса Білого дому, резиденції президента США, у Вашингтоні. Це також назва вулиці, що з'єднує Білий дім з Капітолієм, і часто називається "Головною вулицею Америки".

Доповнення

У федеральному суді Мангеттена присяжні виправдали репера Шона "Дідді" Комбса за обвинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті.

Diddy відмовили у звільненні під заставу після вироку присяжних. Він продовжить утримуватись у тій же федеральній в'язниці в Брукліні, де він перебуває з вересня минулого року. Винесення вироку попередньо було заплановано на 3 жовтня.

Процес проти американського репера та продюсера Шона Комбса (P. Diddy) триває з 5 травня 2025 року в Нью-Йорку. Йому інкримінують торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, насильство та домагання, але артист категорично заперечує всі звинувачення.

30 травня BBC повідомило про свідчення колишньої помічниці Комбса, яка виступила в суді під псевдонімом "Міа". За її словами, вона почала працювати на нього ще у 2009 році у віці близько 20 років і одразу опинилася в "токсичному" та "хаотичному" робочому середовищі. Міа стверджує, що Комбс неодноразово вдавався до жорстокого поводження: одного разу він кинув у неї тарілку зі спагеті, яка ледь не влучила їй у голову.

У травні до рішення присяжних Дональд Трамп заявляв, що "розгляне факти" у справі репера Шона "Diddy" Комбса перш ніж розглядати питання про помилування.

Анна Мурашко

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