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Трамп прокоментував, чи помилує скандального репера "Diddy"

Київ • УНН

 • 1404 перегляди

Дональд Трамп заявив, що вивчить факти у справі Шона Комбса, якого звинувачують у рекеті та сексуальному насильстві, перед тим, як вирішувати питання про помилування. Сам репер заперечує звинувачення.

Трамп прокоментував, чи помилує скандального репера "Diddy"

Президент США Дональд Трамп заявив, що "розгляне факти" у справі репера Шона "Diddy" Комбса, якого звинувачують у рекеті, торгівлі людьми та сексуальному насильстві, перш ніж розглядати питання про помилування. Про це він сказав під час пресконференції в Овальному кабінеті, передає УНН з посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання про можливе помилування Комбса, Трамп відповів, що він не стежив уважно за судовим процесом, але "розгляне факти" у справі репера.

"Я не бачив його, я не розмовляв з ним роками", – сказав Трамп про Комбса, якого він називав добрим другом у своєму шоу "Учень".

"Раніше я йому дуже подобався, але, гадаю, коли я балотувався в політику, ці стосунки ніби розірвались", – сказав Трамп.

Але пізніше він додав: "Якщо я вважаю, що з кимось погано поводилися, незалежно від того, чи подобаюся я йому чи ні, це не матиме на мене жодного впливу".

Справа P.Diddy

Суд над американським репером та продюсером Шоном Комбсом (P.Diddy) розпочався 5 травня 2025 року у Нью-Йорку. Звинувачення включають торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, насильство та домагання.

Комбс усі звинувачення заперечує.

30 травня BBC повідомляло, що колишня помічниця Дідді розповіла в суді Нью-Йорка, що він неодноразово чинив над нею сексуальне насильство.

Жінка, яка пропрацювала з Комбсом вісім років, давала свідчення анонімно під псевдонімом "Міа".

Міа розповіла, що почала працювати на Комбса 2009 року, коли їй було близько 20.

Робоче середовище, у яке вона потрапила, було, за її словами, "токсичне" й "хаотичне".

Комбс, за її словами, часто виявляв до неї жорстокість.

Одного разу він кинув у неї тарілку зі спагеті, яка ледь не влучила їй у голову.

Жінка також розповіла суду, що стала свідком агресивного ставлення репера до його колишньої дівчини, Кессі Вентури.

Вона твердить, що бачила, як Комбс накинувся на Кессі і розсік їй брову.

Свідчення Кесі Вентури проти "Дідді"

Колишня дівчина Шона "Дідді" Комбса, Касандра Вентура, розповіла на суді, що репер контролював її життя та примушував до "принизливих" сексуальних дій.

Вона - головний свідок обвинувачення. Жінка розповіла про ймовірне фізичне та емоційне насильство, якого вона зазнала з боку музиканта під час так званих "фрік-офів", або сексуальних контактів, що пара мала з чоловіками-ескортниками.

Кассандра Вентура розповіла суду, що Шон Комбс познайомив її з так званими "фрік-офами" протягом першого року їхніх стосунків. Це були сексуальні події, під час яких вони наймали ескорт-чоловіка або стриптизера, щоб той займався сексом з Вентурою, а Комбс спостерігав.

Співачка зізналася суду, що спершу вона вирішила спробувати такі зустрічі, щоб зробити Комбса "щасливим". Але вона додала, що вони принижували її й іноді тривали три-чотири дні.

"Я почувалася досить жахливо, – сказала вона суду, витираючи сльози. – Це змушувало мене почуватися нікчемною".

Кассандра Вентура розповіла суду, що ніколи не хотіла займатися сексом ні з ким, окрім Шона Комбса, і стверджувала, що приймала безліч наркотиків – марихуану, екстазі та кетамін – щоб допомогти собі отримати задоволення – для Комбса, а також "дисоціюватися".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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