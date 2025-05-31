Трамп прокоментував, чи помилує скандального репера "Diddy"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що вивчить факти у справі Шона Комбса, якого звинувачують у рекеті та сексуальному насильстві, перед тим, як вирішувати питання про помилування. Сам репер заперечує звинувачення.
Президент США Дональд Трамп заявив, що "розгляне факти" у справі репера Шона "Diddy" Комбса, якого звинувачують у рекеті, торгівлі людьми та сексуальному насильстві, перш ніж розглядати питання про помилування. Про це він сказав під час пресконференції в Овальному кабінеті, передає УНН з посиланням на CNN.
Відповідаючи на запитання про можливе помилування Комбса, Трамп відповів, що він не стежив уважно за судовим процесом, але "розгляне факти" у справі репера.
"Я не бачив його, я не розмовляв з ним роками", – сказав Трамп про Комбса, якого він називав добрим другом у своєму шоу "Учень".
"Раніше я йому дуже подобався, але, гадаю, коли я балотувався в політику, ці стосунки ніби розірвались", – сказав Трамп.
Але пізніше він додав: "Якщо я вважаю, що з кимось погано поводилися, незалежно від того, чи подобаюся я йому чи ні, це не матиме на мене жодного впливу".
Справа P.Diddy
Суд над американським репером та продюсером Шоном Комбсом (P.Diddy) розпочався 5 травня 2025 року у Нью-Йорку. Звинувачення включають торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, насильство та домагання.
Комбс усі звинувачення заперечує.
30 травня BBC повідомляло, що колишня помічниця Дідді розповіла в суді Нью-Йорка, що він неодноразово чинив над нею сексуальне насильство.
Жінка, яка пропрацювала з Комбсом вісім років, давала свідчення анонімно під псевдонімом "Міа".
Міа розповіла, що почала працювати на Комбса 2009 року, коли їй було близько 20.
Робоче середовище, у яке вона потрапила, було, за її словами, "токсичне" й "хаотичне".
Комбс, за її словами, часто виявляв до неї жорстокість.
Одного разу він кинув у неї тарілку зі спагеті, яка ледь не влучила їй у голову.
Жінка також розповіла суду, що стала свідком агресивного ставлення репера до його колишньої дівчини, Кессі Вентури.
Вона твердить, що бачила, як Комбс накинувся на Кессі і розсік їй брову.
Свідчення Кесі Вентури проти "Дідді"
Колишня дівчина Шона "Дідді" Комбса, Касандра Вентура, розповіла на суді, що репер контролював її життя та примушував до "принизливих" сексуальних дій.
Вона - головний свідок обвинувачення. Жінка розповіла про ймовірне фізичне та емоційне насильство, якого вона зазнала з боку музиканта під час так званих "фрік-офів", або сексуальних контактів, що пара мала з чоловіками-ескортниками.
Кассандра Вентура розповіла суду, що Шон Комбс познайомив її з так званими "фрік-офами" протягом першого року їхніх стосунків. Це були сексуальні події, під час яких вони наймали ескорт-чоловіка або стриптизера, щоб той займався сексом з Вентурою, а Комбс спостерігав.
Співачка зізналася суду, що спершу вона вирішила спробувати такі зустрічі, щоб зробити Комбса "щасливим". Але вона додала, що вони принижували її й іноді тривали три-чотири дні.
"Я почувалася досить жахливо, – сказала вона суду, витираючи сльози. – Це змушувало мене почуватися нікчемною".
Кассандра Вентура розповіла суду, що ніколи не хотіла займатися сексом ні з ким, окрім Шона Комбса, і стверджувала, що приймала безліч наркотиків – марихуану, екстазі та кетамін – щоб допомогти собі отримати задоволення – для Комбса, а також "дисоціюватися".