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Трамп прокомментировал, помилует ли скандального рэпера "Diddy"

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Дональд Трамп заявил, что изучит факты по делу Шона Комбса, которого обвиняют в рэкете и сексуальном насилии, перед тем, как решать вопрос о помиловании. Сам рэпер отрицает обвинения.

Трамп прокомментировал, помилует ли скандального рэпера "Diddy"

Президент США Дональд Трамп заявил, что "рассмотрит факты" по делу рэпера Шона "Diddy" Комбса, которого обвиняют в рэкете, торговле людьми и сексуальном насилии, прежде чем рассматривать вопрос о помиловании. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Овальном кабинете, передает УНН со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос о возможном помиловании Комбса, Трамп ответил, что он не следил внимательно за судебным процессом, но "рассмотрит факты" по делу рэпера.

"Я не видел его, я не разговаривал с ним годами", – сказал Трамп о Комбсе, которого он называл хорошим другом в своем шоу "Ученик".

"Раньше я ему очень нравился, но, думаю, когда я баллотировался в политику, эти отношения будто разорвались", – сказал Трамп.

Но позже он добавил: "Если я считаю, что с кем-то плохо обращались, независимо от того, нравлюсь я ему или нет, это не окажет на меня никакого влияния".

Дело P.Diddy

Суд над американским рэпером и продюсером Шоном Комбсом (P.Diddy) начался 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. Обвинения включают торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, насилие и домогательства.

Комбс все обвинения отрицает.

30 мая BBC сообщало, что бывшая помощница Дидди рассказала в суде Нью-Йорка, что он неоднократно совершал над ней сексуальное насилие.

Женщина, проработавшая с Комбсом восемь лет, давала показания анонимно под псевдонимом "Миа".

Миа рассказала, что начала работать на Комбса в 2009 году, когда ей было около 20.

Рабочая среда, в которую она попала, была, по ее словам, "токсичной" и "хаотичной".

Комбс, по ее словам, часто проявлял к ней жестокость.

Однажды он бросил в нее тарелку со спагетти, которая чуть не попала ей в голову.

Женщина также рассказала суду, что стала свидетелем агрессивного отношения рэпера к его бывшей девушке, Кесси Вентуре.

Она утверждает, что видела, как Комбс набросился на Кесси и рассек ей бровь.

Показания Кеси Вентуры против "Дидди"

Бывшая девушка Шона "Дидди" Комбса, Кассандра Вентура, рассказала на суде, что рэпер контролировал ее жизнь и принуждал к "унизительным" сексуальным действиям.

Она - главный свидетель обвинения. Женщина рассказала о вероятном физическом и эмоциональном насилии, которому она подверглась со стороны музыканта во время так называемых "фрик-офов", или сексуальных контактов, которые пара имела с мужчинами-эскортниками.

Кассандра Вентура рассказала суду, что Шон Комбс познакомил ее с так называемыми "фрик-офами" в течение первого года их отношений. Это были сексуальные события, во время которых они нанимали эскорт-мужчину или стриптизера, чтобы тот занимался сексом с Вентурой, а Комбс наблюдал.

Певица призналась суду, что сначала она решила попробовать такие встречи, чтобы сделать Комбса "счастливым". Но она добавила, что они унижали ее и иногда длились три-четыре дня.

"Я чувствовала себя довольно ужасно, – сказала она суду, вытирая слезы. – Это заставляло меня чувствовать себя ничтожной".

Кассандра Вентура рассказала суду, что никогда не хотела заниматься сексом ни с кем, кроме Шона Комбса, и утверждала, что принимала множество наркотиков – марихуану, экстази и кетамин – чтобы помочь себе получить удовольствие – для Комбса, а также "диссоциироваться".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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