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Судовий процес у справі Шона Комбса про торгівлю людьми розпочався з відбору присяжних - Reuters

Київ • УНН

 • 3900 перегляди

В Нью-Йорку розпочався відбір присяжних у справі проти Шона Комбса, відомого як Дідді, якого звинувачують у змові з метою рекету та торгівлі людьми для сексуальної експлуатації. Очікується двомісячний судовий розгляд.

Судовий процес у справі Шона Комбса про торгівлю людьми розпочався з відбору присяжних - Reuters

Судовий процес проти американського хіп-хоп магната Шона "Дідді" Комбса, якого звинувачують у змові з метою рекету, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та перевезенні людей для заняття проституцією, розпочався з відбору присяжних. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, у понеділок Комбса доправлять через Іст-Рівер маршали США до федерального суду в Нижньому Мангеттені і він має прибути до зали суду окружного судді США Аруна Субраманіана. Там суддя, як очікується, почне допитувати потенційних присяжних по одному, намагаючись сформувати колегію з 12 присяжних і шести запасних, які можуть бути справедливими та неупередженими, незважаючи на активне висвітлення справи у ЗМІ.

За інформацією, сотні потенційних присяжних уже заповнили анкети про їхню упередженість щодо справи. Як зазначає Reuters, прокурори кажуть, що Комбс використовував свою бізнес-імперію, щоб примушувати жінок до участі в багатоденних сексуальних виставах із використанням наркотиків із чоловіками-працівниками секс-індустрії, які магнат називав "Freak Offs".

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Адвокати Комбса і прокурори з прокуратури Мангеттена дійшли згоди про те, що близько 150 осіб можуть розпочати особистий допит суддею.

На слуханнях 1 травня Субраманьян заявив, що метою буде вибір 45 потенційних присяжних, а потім адвокати обох сторін отримають можливість усувати присяжних без зазначення причини, що відомо як безапеляційні відводи.

Присяжні будуть анонімними, що часто трапляється в гучних судових процесах, де присяжні можуть зіткнутися з погрозами або переслідуваннями.

Очікується, що попереднє слухання завершиться до кінця тижня, а вступні заяви заплановані на 12 травня.

Впродовж двомісячного судового розгляду адвокати Комбса, як очікується, стверджуватимуть, що описана прокурорами сексуальна активність була добровільною, і спробують підірвати довіру до чотирьох ймовірних жертв, які, як очікується, дадуть проти нього свідчення. 

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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