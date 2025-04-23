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ВВС покаже документальну стрічку про "злети і падіння" скандального музичного магната P. Diddy

Київ • УНН

 • 1924 перегляди

BBC анонсувала документальний фільм "Diddy: Злети і падіння", який досліджує кар'єру Шона Комбса. Фільм розповість про звинувачення в рекеті, торгівлі сексом та суді, що очікує на репера.

ВВС покаже документальну стрічку про "злети і падіння" скандального музичного магната P. Diddy
Шон P Diddy Комбс, один з найуспішніших музичних магнатів в історії репу

BBC анонсувала новий документальний фільм, присвячений дослідженню особи і культурного середовища Шона "P. Diddy" Комбса. Аналітики обіцяють викласти історію його становлення як одного з найуспішніших реперів, а також розповісти про людей, які привели його до слави і "систему, яка, можливо, захищала його роками". Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

"Diddy: Злети і падіння" — не перший і навряд чи останній документальний фільм про скандального Комбса — представить відома у Сполученому Королівстві радіо- і телеведуча Їнка Бокінні.

Моя робота полягає в тому, щоб розповідати історії. Але я ніколи не думала, що буду розповідати цю історію. Розслідування діяльності Дідді привернуло увагу до темної сторони індустрії, до якої багато хто з нас мріє належати. Ми співали його пісні, прихильно ставилися до стилю життя, дивилися шоу та хотіли більше. Це був емоційний, часом важкий досвід. І з огляду на майбутній суд, це буде безсумнівно захоплива історія.

- поділилася враженнями ведуча.

Як випливає з назви, фільм, який буде транслюватися на BBC Three та iPlayer 28 квітня, досліджуватиме десятиліття домінування Дідді в культурній сфері, як він став одним із перших магнатів хіп-хопу та вплинув на формування кар’єри різних виконавців. Буде також зроблено акцентр на історії його нещодавнього "падіння".

Комбса звинуватили в рекеті, секс-торгівлі та перевезенні жінок з метою залучення до проституції. У травні на нього очікує суд. Прокурори стверджують, що він "зловживав контактами з жінками, погрожував їм і примушував їх до сексу", а також створив "злочинну організацію", яка втягувала людей до примусової праці, займалася викраденнями, підпалами та хабарництвом. Він рішуче заперечував усі звинувачення та не визнає провину, а його адвокати публічно насміхаються над перспективами сотень поданих проти репера позовів.

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів25.03.25, 12:19 • 74231 перегляд

Бокінні пояснить, як Комбс досяг вершини та чому дехто, можливо, закривав очі на його вчинки на цьому шляху. Розмовляючи з людьми з його найближчого оточення та найбільшими критиками, вона дізнається, що про нього думають колеги і партнери. І спробує знайти відповідь на питання, чому так багато подробиць його життя стали відомими тільки зараз.

Доповнення

Зараз звинувачений у тяжких злочинах репер перебуває за ґратами у Брукліні. Комбс добровільно відкликав апеляцію на рішення про відмову у заставі. Це означає, що 55-річний репер залишиться під вартою до початку свого кримінального суду, запланованого на 5 травня цього року.

Нагадаємо

Вуличний музикант на початку цього року подав позов проти Шона Комбса, звинувативши його у зґвалтуванні після підсипання наркотиків у напій. Інцидент нібито стався у листопаді 2022 року в Лос-Анджелесі.

Лілія Набока

Лілія Набока

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