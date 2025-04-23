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BBC покажет документальный фильм о "взлетах и падениях" скандального музыкального магната P. Diddy

Киев • УНН

 • 1720 просмотра

BBC анонсировала документальный фильм "Diddy: Взлеты и падения", который исследует карьеру Шона Комбса. Фильм расскажет об обвинениях в рэкете, торговле сексом и суде, который ожидает рэпера.

BBC покажет документальный фильм о "взлетах и падениях" скандального музыкального магната P. Diddy
Шон P Diddy Комбс, один из самых успешных музыкальных магнатов в истории рэпа

BBC анонсировала новый документальный фильм, посвященный исследованию личности и культурной среды Шона "P. Diddy" Комбса. Аналитики обещают изложить историю его становления как одного из самых успешных рэперов, а также рассказать о людях, которые привели его к славе и "системе, которая, возможно, защищала его годами". Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

"Diddy: Взлеты и падения" — не первый и вряд ли последний документальный фильм о скандальном Комбсе — представит известная в Соединенном Королевстве радио- и телеведущая Йинка Бокинни.

Моя работа заключается в том, чтобы рассказывать истории. Но я никогда не думала, что буду рассказывать эту историю. Расследование деятельности Дидди привлекло внимание к темной стороне индустрии, к которой многие из нас мечтают принадлежать. Мы пели его песни, благосклонно относились к образу жизни, смотрели шоу и хотели больше. Это был эмоциональный, временами тяжелый опыт. И, учитывая предстоящий суд, это будет несомненно захватывающая история.

- поделилась впечатлениями ведущая.

Как следует из названия, фильм, который будет транслироваться на BBC Three и iPlayer 28 апреля, будет исследовать десятилетия доминирования Дидди в культурной сфере, как он стал одним из первых магнатов хип-хопа и повлиял на формирование карьеры различных исполнителей. Будет также сделан акцент на истории его недавнего "падения".

Комбса обвинили в рэкете, секс-торговле и перевозке женщин с целью вовлечения в проституцию. В мае его ожидает суд. Прокуроры утверждают, что он "злоупотреблял контактами с женщинами, угрожал им и принуждал их к сексу", а также создал "преступную организацию", которая втягивала людей в принудительный труд, занималась похищениями, поджогами и взяточничеством. Он решительно отрицал все обвинения и не признает вину, а его адвокаты публично насмехаются над перспективами сотен поданных против рэпера исков.

Судья отклонил пять обвинений в иске против рэпера Diddy на 30 миллионов долларов25.03.25, 12:19 • 74231 просмотр

Бокинни объяснит, как Комбс достиг вершины и почему некоторые, возможно, закрывали глаза на его поступки на этом пути. Разговаривая с людьми из его ближайшего окружения и крупнейшими критиками, она узнает, что о нем думают коллеги и партнеры. И попытается найти ответ на вопрос, почему так много подробностей его жизни стали известны только сейчас.

Дополнение

Сейчас обвиняемый в тяжких преступлениях рэпер находится за решеткой в Бруклине. Комбс добровольно отозвал апелляцию на решение об отказе в залоге. Это означает, что 55-летний рэпер останется под стражей до начала своего уголовного суда, запланированного на 5 мая этого года.

Напомним

Уличный музыкант в начале этого года подал иск против Шона Комбса, обвинив его в изнасиловании после подсыпания наркотиков в напиток. Инцидент якобы произошел в ноябре 2022 года в Лос-Анджелесе.

Лилия Набока

Лилия Набока

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