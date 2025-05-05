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Судебный процесс по делу Шона Комбса о торговле людьми начался с отбора присяжных - Reuters

Киев • УНН

 • 3306 просмотра

В Нью-Йорке начался отбор присяжных по делу против Шона Комбса, известного как Дидди, которого обвиняют в сговоре с целью рэкета и торговли людьми для сексуальной эксплуатации. Ожидается двухмесячное судебное разбирательство.

Судебный процесс по делу Шона Комбса о торговле людьми начался с отбора присяжных - Reuters

Судебный процесс против американского хип-хоп магната Шона "Дидди" Комбса, которого обвиняют в сговоре с целью рэкета, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией, начался с отбора присяжных. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, в понедельник Комбса доставят через Ист-Ривер маршалы США в федеральный суд в Нижнем Манхэттене и он должен прибыть в зал суда окружного судьи США Аруна Субраманиана. Там судья, как ожидается, начнет допрашивать потенциальных присяжных по одному, пытаясь сформировать коллегию из 12 присяжных и шести запасных, которые могут быть справедливыми и беспристрастными, несмотря на активное освещение дела в СМИ.

По информации, сотни потенциальных присяжных уже заполнили анкеты об их предвзятости в отношении дела. Как отмечает Reuters, прокуроры говорят, что Комбс использовал свою бизнес-империю, чтобы принуждать женщин к участию в многодневных сексуальных представлениях с использованием наркотиков с мужчинами-работниками секс-индустрии, которых магнат называл "Freak Offs".

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Адвокаты Комбса и прокуроры из прокуратуры Манхэттена пришли к соглашению о том, что около 150 человек могут начать личный допрос судьей.

На слушаниях 1 мая Субраманьян заявил, что целью будет выбор 45 потенциальных присяжных, а затем адвокаты обеих сторон получат возможность устранять присяжных без указания причины, что известно как безапелляционные отводы.

Присяжные будут анонимными, что часто случается в громких судебных процессах, где присяжные могут столкнуться с угрозами или преследованиями.

Ожидается, что предварительное слушание завершится до конца недели, а вступительные заявления запланированы на 12 мая.

В течение двухмесячного судебного разбирательства адвокаты Комбса, как ожидается, будут утверждать, что описанная прокурорами сексуальная активность была добровольной, и попытаются подорвать доверие к четырем вероятным жертвам, которые, как ожидается, дадут против него показания. 

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Алина Волянская

Алина Волянская

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