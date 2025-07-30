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Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Дональд Трамп серьезно рассматривает полное президентское помилование для рэпера Шона "Diddy" Комбса, приговор, которому ожидается в октябре. Белый дом не комментирует, но источники подтверждают обсуждение.

Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ

Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность предоставления рэперу Шону "Diddy" Комбсу полного президентского помилования в преддверии вынесения ему приговора, которое ожидается в октябре этого года. Белый дом официально ничего не говорит. Об этом сообщили Deadline источники в администрации Трампа, передает УНН.

Детали

Почти через два месяца после того, как Трамп публично высказал в Овальном кабинете идею о помиловании Diddy, "серьезно рассматривается" возможность помилования Комбса

- говорится в сообщении.

Кроме того, поскольку несколько соратников Комбса обращались в Белый дом с речью, другие инсайдеры подтверждают, что тема перешла из "очередной истерики Трампа на уровень события, ставящего под сомнение правосудие", поскольку Комбс был признан частично виновным в его деле о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации в Нью-Йорке в начале этого месяца.

Конечно, как свидетельствуют многочисленные стороны, мир Трампа - это своего рода американские горки, и любое решение о помиловании Комбса будет под вопросом до тех пор, пока президент США не поставит свою подпись на бумаге.

В беседе с Deadline защита Комбса во главе с Марком Агнифило и Тини Гераго отказались комментировать любые разговоры о помиловании своего клиента. Хотя ряд людей, близких к Комбсу как лично, так и профессионально, активно добивались от Белого дома разрешения на помилование рэпера, сама защита не принимала в этом процессе никакого существенного участия.

По словам представителя администрации, с Пенсильвания-авеню, 1600 в ответе говорилось, что "Белый дом не будет комментировать наличие или отсутствие какого-либо прошения о помиловании".

Как сообщают различные источники, рассмотрение вопроса о помиловании Комбса в Овальном кабинете возросло в последние дни. Рост интереса также происходит на фоне того, что президент США, отвлекающий внимание от политики, сталкивается с восстанием своих сторонников в MAGA из-за нежелания Министерства юстиции обнародовать обещанные файлы относительно умершего Джеффри Эпштейна.

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Справка

1600 Pennsylvania Avenue (Пенсильвания-авеню, 1600) - это адрес Белого дома, резиденции президента США, в Вашингтоне. Это также название улицы, соединяющей Белый дом с Капитолием, и часто называется "Главной улицей Америки".

Дополнение

В федеральном суде Манхэттена присяжные оправдали рэпера Шона "Дидди" Комбса по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете.

Diddy отказали в освобождении под залог после приговора присяжных. Он продолжит содержаться в той же федеральной тюрьме в Бруклине, где он находится с сентября прошлого года. Вынесение приговора предварительно было запланировано на 3 октября.

Процесс против американского рэпера и продюсера Шона Комбса (P. Diddy) продолжается с 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. Ему инкриминируют торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, насилие и домогательства, но артист категорически отрицает все обвинения.

30 мая BBC сообщило о показаниях бывшей помощницы Комбса, которая выступила в суде под псевдонимом "Миа". По ее словам, она начала работать на него еще в 2009 году в возрасте около 20 лет и сразу оказалась в "токсичной" и "хаотичной" рабочей среде. Миа утверждает, что Комбс неоднократно прибегал к жестокому обращению: однажды он бросил в нее тарелку со спагетти, которая едва не попала ей в голову.

В мае до решения присяжных Дональд Трамп заявлял, что "рассмотрит факты" по делу рэпера Шона "Diddy" Комбса прежде чем рассматривать вопрос о помиловании.

Анна Мурашко

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