Трамп возмущен доминированием скандала с Эпштейном в заголовках новостей - СМИ

$41.780.01
48.980.12
ukenru
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
Эксклюзив
08:08 • 268 просмотра
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
06:09 • 9036 просмотра
Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса
27 июля, 14:42 • 50366 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
Эксклюзив
27 июля, 10:16 • 91916 просмотра
Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе
27 июля, 06:57 • 67385 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 65491 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 70413 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 60312 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 216660 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 79045 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.2м/с
77%
745мм
Популярные новости
Коваленко: Классической Третьей мировой войны не будет28 июля, 00:09 • 13788 просмотра
Нардепа Рущишина провели в последний путь на Львовщине28 июля, 00:38 • 26805 просмотра
Атака на Киев: число пострадавших возросло до восьми, среди них ребенок28 июля, 02:03 • 22740 просмотра
Кропивницкий пережил ночную атаку дронов: что известно02:32 • 26745 просмотра
Ракетный удар России по Украине 28 июля: Польше пришлось поднять истребители03:03 • 39521 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 216654 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 148468 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 192156 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 162705 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 182631 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Северная Корея
Иран
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 50359 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 29113 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 31766 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 29402 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 29662 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Старлинк
КАБ-250
Нью-Йорк Таймс

Трамп возмущен доминированием скандала с Эпштейном в заголовках новостей - СМИ

Киев • УНН

 • 1294 просмотра

Президент Дональд Трамп выражает разочарование тем, как его администрация справляется с шумихой вокруг дел Джеффри Эпштейна. Скандал омрачает его повестку дня, несмотря на попытки успокоить общественность.

Трамп возмущен доминированием скандала с Эпштейном в заголовках новостей - СМИ

Президент Дональд Трамп все больше разочарован тем, как его администрация справляется с шумихой вокруг дел Джеффри Эпштейна, которая доминирует в новостях и затмевает его повестку дня. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как сообщает The Washington Post, раздражение Трампа произошло после недель ошибок и отсутствия четкой стратегии среди высокопоставленных чиновников, которые недооценили возмущение, особенно со стороны президентского электората, и надеялись, что страна забудет о неопубликованных файлах Эпштейна и двинется дальше, по словам почти десятка людей, близких к ситуации, многие из которых говорили на условиях анонимности, чтобы раскрыть внутренние обсуждения.

Это довольно серьезное отвлечение внимания. Хотя многие пытаются сохранить единство, Министерство юстиции и ФБР трещат по швам. Многие спрашивают, насколько это будет долгосрочно для всех сторон, участвующих — будь то директор ФБР или генеральный прокурор

— сообщил один из источников.

По словам другого источника, близкого к президенту, несмотря на свое разочарование, Трамп не спешит проводить кадровые перестановки.

Он не хочет устраивать еще больший спектакль, увольняя кого-либо

— сообщил источник The Washington Post.

В центре скандала — Генеральный прокурор Пэм Бонди, которая в течение месяцев считала обнародование файлов ФБР по Эпштейну одной из своих главных инициатив. Ее обещание усилило требования членов правого крыла Трампа обнародовать файлы на фоне спекуляций о том, что нераскрытые доказательства могут касаться богатых и влиятельных друзей финансиста Эпштейна.

Трамп угрожает судом WSJ из-за публикации об эротическом подарке Эпштейну18.07.2025, 05:47 • 7481 просмотр

В начале июля этого года Министерство юстиции США и ФБР пришли к выводу, что Джеффри Эпштейн не шантажировал влиятельных людей и не вел "список клиентов". Следователи также опровергли теорию заговора о его убийстве, подтвердив самоубийство.

Как пишет Washington Post, с тех пор шквал критики охватил все три ветви власти, предоставляя демократам новую мощную линию атаки и заставляя Трампа пытаться реагировать на самый сложный политический кризис, с которым он столкнулся с момента возвращения в Белый дом.

В течение нескольких недель после заключения по делу Эпштейна, Трамп и Бонди разговаривали по телефону почти ежедневно, как они часто делают, по словам двух людей, знакомых с содержанием звонков, на фоне негативной реакции, которая, в отличие от предыдущих скандалов вокруг президента, не утихала в заголовках газет.

Постоянная серия заявлений администрации не смогла успокоить шумиху, включая обнародование записей ФБР об убийстве преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего, недавно начатое расследование в отношении бывшего директора ФБР Джеймса Б. Коми и даже взрывное обвинение в государственной измене против бывшего президента Барака Обамы относительно президентских выборов 2016 года. Опросы продолжают показывать, что общественность скептически относится к тому, что правительство рассказывает ей об Эпштейне.

Трамп требует расследования против Обамы из-за манипуляций разведданными23.07.2025, 03:42 • 63647 просмотров

Попытки успокоить электорат Трампа, предоставив дополнительную информацию об Эпштейне, часто вызывали еще больше вопросов, заявили несколько человек, опрошенных The Washington Post.

Они ссылались на обнародованные ФБР записи с камер наблюдения 2019 года возле тюремной камеры Эпштейна, которые должны были доказать, что он умер в результате самоубийства, и опровергнуть теории заговора о его убийстве. После обнародования директор ФБР Кэш Патель и заместитель директора Дэн Бонгино поняли, что на том, что они называли "полностью необработанным" записью, не хватало трех минут, по словам трех человек, близких к ФБР. Этот пробел подпитал еще больше спекуляций.

Как сообщает Washington Post, согласно электронным письмам Бонгино и Патель участвовали в разработке, утверждении и продвижении публикации вывода, в котором было подробно описано их решение не разглашать больше материалов из файлов.

Отмечается, что после того, как негативная реакция усилилась, оба втайне сетовали, что если бы они были у власти, то обнародовали бы файлы Эпштейна, убрав идентификационную информацию о жертвах.

Бонгино, экс-офицер Секретной службы, ставший ведущим подкастов с большим количеством праворадикальных последователей, был разъярен последствиями публикации служебной записки и видео.

Давление усилилось на прошлой неделе после того, как Wall Street Journal сообщила, что Бонди сказал Трампу на майской встрече с Пателем в Овальном кабинете, что имя президента неоднократно фигурировало в файлах. Само по себе присутствие имени Трампа — или кого-либо другого — в следственных документах бюро не обязательно свидетельствует о правонарушении. Но демократы в Конгрессе ухватились за это откровение, пытаясь привлечь внимание к делу.

В США уволили прокурора по делам Diddy и Эпштейна17.07.2025, 09:36 • 5809 просмотров

Источники сообщили, что Эпштейн был лишь одной из многих тем на регулярных брифингах с президентом. Бонди и заместитель генерального прокурора Тодд Бланш также сообщили Трампу, что они не хотят обнародовать файлы, чтобы защитить конфиденциальность жертв, содержащихся в файлах, и из-за содержания в них откровенно сексуального характера.

Чиновники Министерства юстиции заявили, что они составили меморандум об Эпштейне, поскольку его утверждения противоречили предыдущим заявлениям высокопоставленных членов администрации Трампа, включая самого президента.

Бонди не принимал непосредственного участия в составлении июльского меморандума, по словам лица, знакомого с внутренним процессом. Но два высокопоставленных чиновника Белого дома заявили, что генеральный прокурор участвовал в обсуждениях, которые привели к его обнародованию.

Генеральный прокурор Бонди ранее сталкивалась с критикой в связи со своими действиями в отношении документов Эпштейна. В феврале она организовала широко обсуждаемую публикацию, которую она назвала "первой фазой" документов Эпштейна. Оказалось, что это была публикация почти общедоступных документов, скрепленных в папки с грифом "секретно" и разосланных избранным влиятельным лицам правого толка на брифинге в Белом доме.

Сообщается, что в меморандуме сделан вывод, что никакие дальнейшие раскрытия информации об Эпштейне "не будут уместными или оправданными". Но на прошлой неделе, по прямым указаниям Трампа, они обратились в суды Флориды и Нью-Йорка с просьбой обнародовать стенограммы расследований в отношении Эпштейна и его заключенной соратницы Гислейн Максвелл. Судья во Флориде отклонил эту просьбу. Судьи в Нью-Йорке еще не вынесли решения.

В четверг Бланш вылетел в Таллахасси, чтобы допросить Максвелл, которая отбывает 20-летний срок заключения за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Прокуроры неоднократно ставили под сомнение ее достоверность и готовность "нагло лгать под присягой".

Маск обвинил Трампа в педофилии? Миллиардер заявил, что президент США фигурирует в “файлах Эпштейна”05.06.2025, 23:04 • 5751 просмотр

Бланш провел два дня с Максвелл, что было необычным шагом для заместителя генерального прокурора, второго по влиянию лица в Министерстве юстиции, и это было необычным шагом, поскольку она провела два дня с Максвелл, расспрашивая ее обо всех остальных, "кто совершил преступления против жертв".

Адвокат Максвелла сказал, что Бланш спросил ее о "потенциально 100 различных людях", и она правдиво ответила на каждый вопрос.

Теперь, когда Министерство юстиции пытается удовлетворить требования общественности о получении дополнительной информации, Конгресс также оказывает давление на правоохранительные органы, чтобы те обнародовали файлы Эпштейна.

Как пишет Washington Post, ожидается, что Палата представителей, которую возглавляют республиканцы, выдаст повестку в суд по объемному уголовному делу Эпштейна, что поставит администрацию Трампа в неудобное положение, где придется решать, как реагировать. Ключевой комитет Палаты представителей уже пригласил Максвелла в суд для дачи показаний, которая состоится в следующем месяце.

Выходя из здания федерального суда в Таллахасси после интервью с Максвелл на прошлой неделе, Бланш уклонился от вопросов журналистов. Но в сообщении в социальных сетях он намекнул, что вскоре могут появиться новые раскрытия информации.

Повторяя обещания, данные несколько месяцев назад Бонди, Бланш написал: "Министерство юстиции поделится дополнительной информацией о том, что мы узнали, в соответствующее время".

Генпрокурор США получила секретный список клиентов Джеффри Эпштейна22.02.2025, 00:58 • 41159 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
Пэм Бонди
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Федеральное бюро расследований
Вашингтон Пост
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Барак Обама
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Флорида
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9