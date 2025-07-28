Трамп возмущен доминированием скандала с Эпштейном в заголовках новостей - СМИ

Президент Дональд Трамп все больше разочарован тем, как его администрация справляется с шумихой вокруг дел Джеффри Эпштейна, которая доминирует в новостях и затмевает его повестку дня. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как сообщает The Washington Post, раздражение Трампа произошло после недель ошибок и отсутствия четкой стратегии среди высокопоставленных чиновников, которые недооценили возмущение, особенно со стороны президентского электората, и надеялись, что страна забудет о неопубликованных файлах Эпштейна и двинется дальше, по словам почти десятка людей, близких к ситуации, многие из которых говорили на условиях анонимности, чтобы раскрыть внутренние обсуждения.

Это довольно серьезное отвлечение внимания. Хотя многие пытаются сохранить единство, Министерство юстиции и ФБР трещат по швам. Многие спрашивают, насколько это будет долгосрочно для всех сторон, участвующих — будь то директор ФБР или генеральный прокурор — сообщил один из источников.

По словам другого источника, близкого к президенту, несмотря на свое разочарование, Трамп не спешит проводить кадровые перестановки.

Он не хочет устраивать еще больший спектакль, увольняя кого-либо — сообщил источник The Washington Post.

В центре скандала — Генеральный прокурор Пэм Бонди, которая в течение месяцев считала обнародование файлов ФБР по Эпштейну одной из своих главных инициатив. Ее обещание усилило требования членов правого крыла Трампа обнародовать файлы на фоне спекуляций о том, что нераскрытые доказательства могут касаться богатых и влиятельных друзей финансиста Эпштейна.

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В начале июля этого года Министерство юстиции США и ФБР пришли к выводу, что Джеффри Эпштейн не шантажировал влиятельных людей и не вел "список клиентов". Следователи также опровергли теорию заговора о его убийстве, подтвердив самоубийство.

Как пишет Washington Post, с тех пор шквал критики охватил все три ветви власти, предоставляя демократам новую мощную линию атаки и заставляя Трампа пытаться реагировать на самый сложный политический кризис, с которым он столкнулся с момента возвращения в Белый дом.

В течение нескольких недель после заключения по делу Эпштейна, Трамп и Бонди разговаривали по телефону почти ежедневно, как они часто делают, по словам двух людей, знакомых с содержанием звонков, на фоне негативной реакции, которая, в отличие от предыдущих скандалов вокруг президента, не утихала в заголовках газет.

Постоянная серия заявлений администрации не смогла успокоить шумиху, включая обнародование записей ФБР об убийстве преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего, недавно начатое расследование в отношении бывшего директора ФБР Джеймса Б. Коми и даже взрывное обвинение в государственной измене против бывшего президента Барака Обамы относительно президентских выборов 2016 года. Опросы продолжают показывать, что общественность скептически относится к тому, что правительство рассказывает ей об Эпштейне.

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Попытки успокоить электорат Трампа, предоставив дополнительную информацию об Эпштейне, часто вызывали еще больше вопросов, заявили несколько человек, опрошенных The Washington Post.

Они ссылались на обнародованные ФБР записи с камер наблюдения 2019 года возле тюремной камеры Эпштейна, которые должны были доказать, что он умер в результате самоубийства, и опровергнуть теории заговора о его убийстве. После обнародования директор ФБР Кэш Патель и заместитель директора Дэн Бонгино поняли, что на том, что они называли "полностью необработанным" записью, не хватало трех минут, по словам трех человек, близких к ФБР. Этот пробел подпитал еще больше спекуляций.

Как сообщает Washington Post, согласно электронным письмам Бонгино и Патель участвовали в разработке, утверждении и продвижении публикации вывода, в котором было подробно описано их решение не разглашать больше материалов из файлов.

Отмечается, что после того, как негативная реакция усилилась, оба втайне сетовали, что если бы они были у власти, то обнародовали бы файлы Эпштейна, убрав идентификационную информацию о жертвах.

Бонгино, экс-офицер Секретной службы, ставший ведущим подкастов с большим количеством праворадикальных последователей, был разъярен последствиями публикации служебной записки и видео.

Давление усилилось на прошлой неделе после того, как Wall Street Journal сообщила, что Бонди сказал Трампу на майской встрече с Пателем в Овальном кабинете, что имя президента неоднократно фигурировало в файлах. Само по себе присутствие имени Трампа — или кого-либо другого — в следственных документах бюро не обязательно свидетельствует о правонарушении. Но демократы в Конгрессе ухватились за это откровение, пытаясь привлечь внимание к делу.

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Источники сообщили, что Эпштейн был лишь одной из многих тем на регулярных брифингах с президентом. Бонди и заместитель генерального прокурора Тодд Бланш также сообщили Трампу, что они не хотят обнародовать файлы, чтобы защитить конфиденциальность жертв, содержащихся в файлах, и из-за содержания в них откровенно сексуального характера.

Чиновники Министерства юстиции заявили, что они составили меморандум об Эпштейне, поскольку его утверждения противоречили предыдущим заявлениям высокопоставленных членов администрации Трампа, включая самого президента.

Бонди не принимал непосредственного участия в составлении июльского меморандума, по словам лица, знакомого с внутренним процессом. Но два высокопоставленных чиновника Белого дома заявили, что генеральный прокурор участвовал в обсуждениях, которые привели к его обнародованию.

Генеральный прокурор Бонди ранее сталкивалась с критикой в связи со своими действиями в отношении документов Эпштейна. В феврале она организовала широко обсуждаемую публикацию, которую она назвала "первой фазой" документов Эпштейна. Оказалось, что это была публикация почти общедоступных документов, скрепленных в папки с грифом "секретно" и разосланных избранным влиятельным лицам правого толка на брифинге в Белом доме.

Сообщается, что в меморандуме сделан вывод, что никакие дальнейшие раскрытия информации об Эпштейне "не будут уместными или оправданными". Но на прошлой неделе, по прямым указаниям Трампа, они обратились в суды Флориды и Нью-Йорка с просьбой обнародовать стенограммы расследований в отношении Эпштейна и его заключенной соратницы Гислейн Максвелл. Судья во Флориде отклонил эту просьбу. Судьи в Нью-Йорке еще не вынесли решения.

В четверг Бланш вылетел в Таллахасси, чтобы допросить Максвелл, которая отбывает 20-летний срок заключения за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Прокуроры неоднократно ставили под сомнение ее достоверность и готовность "нагло лгать под присягой".

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Бланш провел два дня с Максвелл, что было необычным шагом для заместителя генерального прокурора, второго по влиянию лица в Министерстве юстиции, и это было необычным шагом, поскольку она провела два дня с Максвелл, расспрашивая ее обо всех остальных, "кто совершил преступления против жертв".

Адвокат Максвелла сказал, что Бланш спросил ее о "потенциально 100 различных людях", и она правдиво ответила на каждый вопрос.

Теперь, когда Министерство юстиции пытается удовлетворить требования общественности о получении дополнительной информации, Конгресс также оказывает давление на правоохранительные органы, чтобы те обнародовали файлы Эпштейна.

Как пишет Washington Post, ожидается, что Палата представителей, которую возглавляют республиканцы, выдаст повестку в суд по объемному уголовному делу Эпштейна, что поставит администрацию Трампа в неудобное положение, где придется решать, как реагировать. Ключевой комитет Палаты представителей уже пригласил Максвелла в суд для дачи показаний, которая состоится в следующем месяце.

Выходя из здания федерального суда в Таллахасси после интервью с Максвелл на прошлой неделе, Бланш уклонился от вопросов журналистов. Но в сообщении в социальных сетях он намекнул, что вскоре могут появиться новые раскрытия информации.

Повторяя обещания, данные несколько месяцев назад Бонди, Бланш написал: "Министерство юстиции поделится дополнительной информацией о том, что мы узнали, в соответствующее время".

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