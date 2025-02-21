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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генпрокурор США получила секретный список клиентов Джеффри Эпштейна

Генпрокурор США получила секретный список клиентов Джеффри Эпштейна

Киев  •  УНН

 • 6668 просмотра

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Пэм Бонди подтвердила наличие списка клиентов Эпштейна. Документы могут раскрыть связи влиятельных лиц со скандальным финансистом, обвиняемым в торговле людьми.

Генеральный прокурор США заявила, что имеет документы по делу Эпштейна. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что сейчас владеет списком клиентов Джеффри Эпштейна.

Он сейчас лежит на моем столе, чтобы посмотреть 

- сказала Бонди.

Бонди подтвердила, что эти материалы оказались в ее распоряжении после соответствующего указания президента Дональда Трампа. Ожидается, что рассекречивание документов может пролить свет на ряд давних вопросов, которые вызывают общественный интерес. 

Заявление генерального прокурора вызвало новую волну обсуждений относительно возможного обнародования так называемой «черной книги» Эпштейна. Согласно информации, данный документ содержит имена влиятельных лиц, связанных со скандально известным финансистом, которого обвиняли в торговле людьми. 

Эпштейн умер в 2019 году в своей тюремной камере, ожидая суда. Официально его смерть признали самоубийством, однако вокруг этого случая до сих пор циркулирует немало теорий заговора. 

Возвращение Трампа к власти открыло путь к возможному рассекречиванию ранее засекреченных документов. Бонди, которая еще в 2024 году выступала за публикацию материалов по делу Эпштейна, теперь имеет все основания для реализации этой инициативы.

Сын племянника Джона Кеннеди заявил, что воевал в Украине21.10.22, 18:42 • 163929 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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