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15 березня, 19:03 • 119492 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178923 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144651 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136577 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116175 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107307 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102750 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139640 перегляди

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Генпрокурор США отримала секретний список клієнтів Джеффрі Епштейна

Генпрокурор США отримала секретний список клієнтів Джеффрі Епштейна

Київ • УНН

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Пем Бонді підтвердила наявність списку клієнтів Епштейна. Документи можуть розкрити зв'язки впливових осіб зі скандальним фінансистом, звинуваченим у торгівлі людьми.

Генеральний прокурор США заявила, що має документи у справі Епштейна. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Деталі

Генеральний прокурор США Пем Бонді заявила, що наразі володіє списком клієнтів Джеффрі Епштейна.

Він зараз лежить на моєму столі, щоб переглянути 

- сказала Бонді.

Бонді підтвердила, що ці матеріали опинилися в її розпорядженні після відповідної вказівки президента Дональда Трампа. Очікується, що розсекречення документів може пролити світло на низку давніх питань, які викликають суспільний інтерес. 

Заява генерального прокурора спричинила нову хвилю обговорень щодо можливого оприлюднення так званої "чорної книги" Епштейна. Згідно з інформацією, даний документ містить імена впливових осіб, пов’язаних зі скандально відомим фінансистом, якого звинувачували в торгівлі людьми. 

Епштейн помер у 2019 році у своїй тюремній камері, очікуючи суду. Офіційно його смерть визнали самогубством, однак навколо цього випадку досі циркулює чимало теорій змови. 

Повернення Трампа до влади відкрило шлях до можливого розсекречення раніше засекречених документів. Бонді, яка ще у 2024 році виступала за публікацію матеріалів у справі Епштейна, тепер має всі підстави для реалізації цієї ініціативи.

Син племінника Джона Кеннеді заявив, що воював в Україні21.10.22, 18:42 • 163994 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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