Генпрокурор США отримала секретний список клієнтів Джеффрі Епштейна

Генеральний прокурор США заявила, що має документи у справі Епштейна. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

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Генеральний прокурор США Пем Бонді заявила, що наразі володіє списком клієнтів Джеффрі Епштейна.

Він зараз лежить на моєму столі, щоб переглянути - сказала Бонді.

Бонді підтвердила, що ці матеріали опинилися в її розпорядженні після відповідної вказівки президента Дональда Трампа. Очікується, що розсекречення документів може пролити світло на низку давніх питань, які викликають суспільний інтерес.

Заява генерального прокурора спричинила нову хвилю обговорень щодо можливого оприлюднення так званої "чорної книги" Епштейна. Згідно з інформацією, даний документ містить імена впливових осіб, пов’язаних зі скандально відомим фінансистом, якого звинувачували в торгівлі людьми.

Епштейн помер у 2019 році у своїй тюремній камері, очікуючи суду. Офіційно його смерть визнали самогубством, однак навколо цього випадку досі циркулює чимало теорій змови.

Повернення Трампа до влади відкрило шлях до можливого розсекречення раніше засекречених документів. Бонді, яка ще у 2024 році виступала за публікацію матеріалів у справі Епштейна, тепер має всі підстави для реалізації цієї ініціативи.

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