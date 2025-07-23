Трамп требует расследования против Обамы из-за манипуляций разведданными

Президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама, которого он сменил на посту главы Белого дома в 2017 году, должен стать объектом преследования со стороны правоохранительных органов из-за якобы манипуляции разведданными о влиянии России на выборы 2016 года. Об этом сообщает The Hill, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что накануне во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом в Белом доме Трамп призвал Министерство юстиции США начать расследование против Обамы.

По словам президента США, Обама был "главарем группировки", которая якобы организовала заговор для доказательства влияния России на президентские выборы 2016 года.

Пришло время преследовать людей. Обаму поймали с поличным. То, что они сделали в 2016 и 2020 годах, является очень преступным, это преступление высшего уровня, и именно об этом вы должны говорить - отметил Трамп.

Издание указывает, что поводом для таких заявлений стала публикация в конце прошлой недели отчета, в котором, по словам директора Национальной разведки Тулси Габбард, содержатся доказательства "предательского заговора" администрации Барака Обамы относительно расследования российского вмешательства в выборы 2016 года.

"Он виновен, это не вопрос. Это была государственная измена", - считает американский лидер.

Напомним

В июне президент США Дональд Трамп поручил провести расследование относительно использования автоподписи бывшим президентом страны Джо Байденом для подписи официальных документов, ставя под сомнение его когнитивное состояние во время пребывания на посту.

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